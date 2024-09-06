В Ла-Манш упал вертолет ВМФ Британии: один из пилотов разбился, двоих госпитализировали

В Великобритании 4 сентября произошла авиакатастрофа с вертолетом Военно-Морского Флота. Вертолет Merlin Mk4 упал в пролив Ла-Манш вблизи побережья графства Дорсет на юго-западе стране.

В результате этого инцидента один из пилотов погиб. Катастрофа случилась во время ночных летных учений.

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Что известно о катастрофе с военным вертолетом в Британии

Журналисты издания The Independent, со ссылкой на Минобороны Великобритании, отметили, что на борту вертолета, когда он зашел в воду Ла-Манша, находилось трое членов экипажа. Двух удалось спасти и без серьезных травм доставить в больницу.

Тело третьего пилота нашли уже позже. Его имя пока не разглашают.

В британских ВМС отреагировали на катастрофу, сказав, что член Королевского военно-морского флота погиб в результате инцидента во время учений. Примечательно, что этот вертолет участвовал в ночных тренировках вместе с военным кораблем Queen Elizabeth.

Об этом инциденте уже также высказался и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Он отметил, что "глубоко опечален" смертью пилота, а также отметил, что все его мысли с семьей погибшего британца.

Министр обороны Джон Гили назвал новость о смерти "действительно ужасной" и пообещал "полное расследование" того, как произошла авиакатастрофа.

Примечательно, что вертолет Merlin Mk4 подвергся значительной модернизации, включая несколько модификаций, приспособленных для Королевской морской пехоты. Последний зафиксированный инцидент с участием этого вертолета произошел в 2010 году в Афганистане.