Запад между страхом и надеждой: в The Guardian проанализировали продолжение правления Эрдогана

В Турции в воскресенье 28 мая прошел второй тур выборов президента государства. Во время них западные столицы хранили молчание, ожидая, что 20-летнее правление Эрдогана завершится.

Однако на выборах победил именно действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Так что теперь, как отметили в СМИ, Запад оказался между страхом и надеждой на дальнейший курс государства.

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Страх и надежда Запада

В частности, переизбранный президент может отодвинуть страну-члена НАТО дальше от либерального светского Запада, приблизить ее к России. Или же "может быть более открытым к альтернативам".

Запад надеется, что в дальнейшем Эрдоган не сможет снова баллотироваться. Следовательно, он может освободиться "от необходимости потакать националистическому электорату своего государства" и вести свою политику без оглядки на президентские амбиции в будущем. А значит, и быть более открытым для убеждений государств Запада.

Также, как отметили в СМИ, в более широком плане Запад поддерживает планы Эрдогана снизить напряженность с соседями. Речь идет, в частности, о Саудовской Аравии, Сирии, Египте и Армении. Поэтому в некоторых аспектах даже переизбрание Эрдогана является благом для западных стран.

Вместо этого важно, чтобы переизбранный президент не попал в руки Путина. При этом, как отметили в The Guardian, немногие из западных дипломатов настроены оптимистично.

В прошлом он (Эрдоган – 24 Канал) превратил транзакционализм почти в форму искусства, а затем почти в идеологию. Но в последнее время это переросло в настоящую антипатию к западным ценностям и самомнению,

– сказал один из них.

Более того, во время кампании министр внутренних дел Эрдогана Сулейман Сойлу сказал, что якобы каждый, кто демонстрирует прозападные тенденции, является предателем. Не известно, не были ли эти слова лишь предвыборной риторикой, однако они отражают мышление Турции.

Вопрос Швеции будет одним из первых испытаний

В The Guardian отметили, что одним из первых испытаний для Эрдогана будет саммит НАТО, ведь его попросят снять вето Турции на членство Швеции в Альянсе. Швеция, где проживает много курдов, пытается рационализировать некоторые требования Эрдогана относительно них. При этом с экстрадицией 140 курдов, чьи имена, как отметили в СМИ, так и не были переданы шведскому правительству.

Также Стокгольм в угоду Анкаре ужесточает антитеррористические законы и готов изучить доказательства того, что курдская община в Швеции стала большим источником финансирования Рабочей партии Курдистана, которую ЕС и Турция признали террористической организацией. Однако следует отметить, что правое шведское правительство не может приказать своим судьям экстрадировать курдов.

По данным СМИ, вопросы вето членства Швеции в Альянсе также связывают с заблокированными США продажами оружия Турции, "не говоря уже о будущем статусе батареи ракет С-400, купленной Анкарой в России". Однако Штаты готовы снять блокировку, одобрить продажу самолетов F16 на 20 миллиардов долларов и открыть новую главу с Турцией.

Для этого президент США сначала должен убедить руководителей комитетов по иностранным делам Палаты представителей и Сената одобрить продажу. Республиканский глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макколл отметил, что: "Нас заверили, что после выборов, независимо от победителя, Швеция будет признана союзником НАТО", поэтому он намекнул на гибкость в вопросе продажи оружия.

Однако при этом демократы в Конгрессе США хотят более широких гарантий того, что Турция прекратит свои угрозы Греции. Поэтому в СМИ разговоры о моратории на военные учения в Эгейском море назвали многообещающими.

Эрдоган и его связи с Россией

Также в СМИ отметили и связи переизбранного президента с его российским коллегой. В частности, еще во время предвыборной кампании Эрдоган отметил, что у Турции и России особые отношения, а также упомянул о личных связях с Путиным. По мнению действующего президента Турции, это дает ему хорошую позицию, чтобы выступать посредником в войне в Украине.

Ранее должностные лица США приезжали в Анкару с призывами к Эрдогану подавить турецкий бизнес, действующий как канал для обхода западных санкций против России в поддержку Украины. Однако затронутые вопросы турецких соглашений с оштрафованными российскими компаниями, торговли со страной-агрессором продукцией западного производства и экспорта в Россию так называемых товаров двойного использования не получили особого эффекта.

"Турция просто не желает вводить санкции против России, а Вашингтон не желает вводить дополнительные санкции против Турции, опасаясь, что это подтолкнет Эрдогана в объятия Путина", – подчеркнули в СМИ.