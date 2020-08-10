В правозащитном центре "Весна" заявили, что "белорусские власти готовилсь к задержаниям вечером 9 августа и ночью 10 августа". Еще до выборов в Минске ввели меры, подобные военному положению.

В Минске был аналог военного положения

Власти Беларуси заранее предполагали обострение ситуации после объявления предварительных результатов выборов. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя правозащитного центра "Весна" Валянцин Стефанович, пишет "Радио Свобода".

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По его словам, белорусские власти готовились к задержаниям вечером 9 августа и ночью 10 августа.

На самом деле меры, подобные военному положению, были введены в Минске еще до выборов,

– заявил Стефанович.

Это подтверждают такие факты

введение 9 августа в Минск внутренних войск и милиции, а также блокирование города;

визиты Александра Лукашенко в воинские части;

предупреждение о том, что армия может быть использована для наведения порядка.

По мнению правозащитника, это свидетельствует о том, что власть ожидала всплеска недовольства, вызванного результатами выборов.

Ответственность за протесты на власти

Правозащитники также отметили, что протесты прошли во всех областных центрах и некоторых крупных районах.

В Минске демонстрации закончились применением спецсредств: резиновых пуль, водяных пушек, гранатометов. В результате есть погибшие и десятки пострадавших.

Мы возлагаем всю ответственность за то, что произошло вчера, непосредственно на белорусские власти,

– подытожил Стефанович.

И добавил, что власть должна решать проблемы мирным способом и адекватно реагировать на недовольство людей.

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