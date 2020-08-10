Меры, которые вводили в Минске, похожие на военное положение, – правозащитники
В правозащитном центре "Весна" заявили, что "белорусские власти готовилсь к задержаниям вечером 9 августа и ночью 10 августа". Еще до выборов в Минске ввели меры, подобные военному положению.
В Минске был аналог военного положения
Власти Беларуси заранее предполагали обострение ситуации после объявления предварительных результатов выборов. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя правозащитного центра "Весна" Валянцин Стефанович, пишет "Радио Свобода".
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По его словам, белорусские власти готовились к задержаниям вечером 9 августа и ночью 10 августа.
На самом деле меры, подобные военному положению, были введены в Минске еще до выборов,
– заявил Стефанович.
Это подтверждают такие факты
- введение 9 августа в Минск внутренних войск и милиции, а также блокирование города;
- визиты Александра Лукашенко в воинские части;
- предупреждение о том, что армия может быть использована для наведения порядка.
По мнению правозащитника, это свидетельствует о том, что власть ожидала всплеска недовольства, вызванного результатами выборов.
Ответственность за протесты на власти
Правозащитники также отметили, что протесты прошли во всех областных центрах и некоторых крупных районах.
В Минске демонстрации закончились применением спецсредств: резиновых пуль, водяных пушек, гранатометов. В результате есть погибшие и десятки пострадавших.
Мы возлагаем всю ответственность за то, что произошло вчера, непосредственно на белорусские власти,
– подытожил Стефанович.
И добавил, что власть должна решать проблемы мирным способом и адекватно реагировать на недовольство людей.
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Протесты в Беларуси: основное
- По данным экзит-полов, с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После этого люди массово вышли на улицы городов, заявляя о фальсификациях.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси, силовики начали задерживать людей.
- В столице произошли масштабные столкновения с ОМОНом.
- Есть информация о трех погибших и десятках раненых. Кроме того, примерно 3 тысячи человек задержали. Официальные власти эту информацию опровергает.