У правозахисному центрі "Весна" заявили, що "білоруська влада готувалася до затримань ввечері 9 серпня і вночі 10 серпня". Ще до виборів у Мінську ввели заходи, подібні до воєнного стану.

У Мінську був аналог воєнного стану

Влада Білорусі заздалегідь передбачала загострення ситуації після оголошення попередніх результатів виборів. Про це заявив на пресконференції заступник голови правозахисного центру "Весна" Валянцін Стефанович, пише "Радіо Свобода".

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За його словами, білоруська влада готувалася до затримань ввечері 9 серпня та вночі 10 серпня.

Насправді заходи, подібні до воєнного стану, були введені в Мінську ще до виборів,

– заявив Стефанович.

Це підтверджують такі факти

введення 9 серпня у Мінськ внутрішніх військ та міліції, а також блокування міста;

візити Олександра Лукашенка до військових частин;

попередження про те, що армія може бути використана для наведення порядку.

На думку правозахисника, це свідчить про те, що влада очікувала сплеску невдоволення, викликаного результатами виборів.

Відповідальність за протести на владі

Правозахисники також зазначили, що протести пройшли в усіх обласних центрах та деяких великих районах.

У Мінську демонстрації закінчилися застосуванням спецзасобів: гумових куль, водяних гармат, гранатометів. У результаті є загиблі та десятки постраждалих.

Ми покладаємо всю відповідальність за те, що сталося вчора безпосередньо, на білоруську владу,

– підсумував Стефанович.

Та додав, що влада повинна вирішувати проблеми мирним способом та адекватно реагувати на невдоволення людей.

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