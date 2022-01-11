"Мертвое тело на плечах": почему ОДКБ это не НАТО и как Путин демонстрирует "силы" в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на днях обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военного альянса, который объединяет шесть бывших советских республик, в частности, Россию, чтобы подавить протестные движения в стране, которые он назвал "террористической угрозой".

За несколько часов российские десантники и белорусское спецподразделение сели на самолеты в Алматы. Это первый случай в истории, когда был использован контингент ОДКБ. О том, что это за Организация, как ее использует Россия и можно ли сравнивать ОДКБ с НАТО – сайту 24 канала рассказали эксперты.

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"ОДКБ не является аналогом НАТО"

Что такое ОДКБ Военный союз во главе с Россией, который состоит из шести бывших советских государств (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) . Создан в 2002 году. Цель ОДКБ – обеспечить коллективную оборону любого члена, который сталкивается с внешней агрессией.

ОДКБ также координирует усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия между государствами-членами. Организация разработала для своих членов подготовку правоохранительных органов для достижения этих целей.

Страны, входящие в ОДКБ, также используют организацию для противодействия кибервойне, торговле наркотиками, незаконному обороту оружия, транснациональной преступности и терроризму. Высшим руководящим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности, который поочередно возглавляют лидеры стран организации.

Токаев попросил помощи у ОДКБ / Фото из архива сайта 24 канала

"Мертвое тело на плечах каждой страны"

ОДКБ иногда еще называют Евразийским аналогом НАТО, хотя в состав Альянса входят 30 государств, а в нее – только шесть.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что ОДКБ не нельзя сравнивать с НАТО, поскольку основной движущей силой в Организации договора о коллективной безопасности является Российская Федерация и ее военный потенциал, который базируется исключительно на угрозах применения ядерного оружия.

На примере Казахстана мы могли видеть, когда основную часть группировки так называемой ОДКБ направили в Казахстан за достаточно быстрый период – менее чем за 24 часа. Хотя накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что никакого вмешательства России во внутренние дела Казахстана не произойдет. Однако, что верить Пескову, что Путину, что любому официальному представителю РФ, который представляет ее интересы, – это только себе во вред. Александр Коваленко Военно-политический обозреватель

Кроме того, у РФ есть потенциал техники, которая в ее распоряжении, живой силы и количества силовых структур, которые могут быть применены достаточно быстро против стран, которые с ней непосредственно граничат. Также Россия имеет военные базы или военные объекты на территории других участников организации.

Фрагментарно ОДКБ охватывает лишь часть Центральной Азии, часть Южного Кавказа и Беларусь, а основным игроком, который взаимодействует с этими зонами является Россия. В отличие от НАТО за все время своего существования, ОДКБ ни разу не использовала своих миротворческих сил в любых конфликтах за исключением Казахстана.

Казахский политолог Досым Сатпаев на странице в Facebook написал, что ОДКБ – это прежде всего геополитический инструмент в России.

Применение ОДКБ во внутренних делах Казахстана говорит о том, что традиционная казахстанская многовекторность ушла в историю и теперь свою внутреннюю и внешнюю политику наша власть будет делать с оглядкой на Владимира Путина. А это уже ставит под сомнение сохранение нашей суверенности,

– подчеркнул он.

Протесты в Казахстане / Фото dumskaya

Коваленко отметил, что ОДКБ в целом сама по себе как структура на протяжении всего своего существования никак себя не проявляла. Она является "мертвым телом" на плечах, фактически, каждой страны, которая входит в состав этой организации.

Азербайджан и Узбекистан вышли из состава ОДКБ. В ней нет никакой эффективности, это не та организация, в которую хотят вступать, как вот в Североатлантический альянс. События в Казахстане были использованы исключительно в пользу ОДКБ, чтобы проявить ее хоть какую-то пользу, какой-то коэффициент полезного действия этой структуры в глазах граждан Беларуси и Российской Федерации,

– добавил эксперт.

По словам специалиста, эта структура используется как частная военная компания "Вагнера", начиная с 2011 года в Сирии, когда Россия не могла отправлять свой контингент на официальных началах для поддержки режима Башара Асада. Тогда использовались исключительно наемники Российской Федерации. Аналогично российские наемники отправлялись в Мозамбик – государство на юго-востоке Африки, а также в Ливию и Венесуэлу.

Александр Коваленко / Фото из Фейсбука эксперта

Сейчас ОДКБ используется в формате, как частная военная компания "Вагнера". Российские военные отправляются на каких-то полуофициальных началах в соседнюю республику. Так называемый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил соответствующий запрос на отправку контингента ОДКБ, но возникают и соответствующие вопросы, а нужен ли был этот контингент Казахстану в этой ситуации?

– сказал Коваленко.

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"Альянс – гораздо мощнее"

Организация Договора о коллективной безопасности формируется путем взносов государств-членов, утвержденных Советом коллективной безопасности и других доходов, и не может иметь дефицита. Валюта бюджета ОДКБ – российский рубль. Если посмотреть на расходы государств-членов и военный потенциал, то основным локомотивом является Россия.

Бюджет организации на 2021 год составил. Например, вклад Республики Беларусь составил 44,6 миллиона российских рублей.

Гражданский бюджет НАТО в 2021 году составил 258,9 миллиона евро, военный бюджет – 1,61 миллиарда евро. Все страны-члены вносят вклад в эти бюджеты, исходя из согласованной формулы расходов, которая разработана на основе объемов ВНП.

Кандидат политических наук, директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что военный потенциал ОДКБ с НАТО несопоставим – Альянс гораздо мощнее.

Если мы говорим о потенциале в вопросах политических, то, конечно, у НАТО есть все же заметное лидерство США, а в ОДКБ – Российской Федерации. Однако для того чтобы вступить в Североатлантический альянс, надо выполнять не только военные требования по совместительству, но и политические. В ОДКБ таких политических требований я не вижу, там достаточно придерживаться линии Путина и все будет хорошо. Поэтому, я думаю, здесь сравнение в принципе невозможно и это совершенно разные вещи. Евгений Магда Кандидат политических наук, директор Института мировой политики, специалист по вопросам гибридности

По его словам, НАТО и ОДКБ объединяет лишь то, что это два военно-политических альянса. Однако, несмотря на то, что Организация договора о коллективной безопасности существует уже более десяти лет, операция в Казахстане была первой и заметно-символической. НАТО в этом смысле действует значительно активнее.

Евгений Магда / Фото из фейсбука эксперта

Это было сделано, во-первых, чтобы показать влияние России фактически во время переговоров по вопросам безопасности, которые инициировала Российская Федерация. А во-вторых, потому что это была первая подобная операция. ОДКБ таким образом компенсировала свое невмешательство в Армению,

– отметил Магда.

Кроме того, это увеличило легитимность Александра Лукашенко, который себя активно проявлял и делал какие-то заявления. Однако в любом случае это влияние не является уникальным, добавил специалист.

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