В Смоленске парня без головы признали ограниченно-пригодным к службе в армии

В российском Смоленске парень каким-то образом прошел врачебную комиссию на следующий день после своей смерти. Более того, россиянина без головы признали ограниченно-пригодным к службе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Мертвый парень стал ограниченно годным

В 2021 году на рельсах в городе Смоленске был обнаружен труп 19-летнего Александра Л. без головы. Российские правоохранители возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается до сих пор.

Так, в 2023 году следователи запросили личное дело в военкомате, где должна была быть справка о состоянии здоровья Александра. Однако документы показали странную вещь – на следующий день после своей смерти Александр каким-то образом прошел военно-врачебную комиссию.

В документах указано, что он якобы жаловался на здоровье, ему провели ЭЭГ и аллергопробы, по итогам проверки было составлено по меньшей мере два акта осмотра. Их подписали пять врачей разных специализаций, которые единогласно признали молодого человека ограниченно годным к военной службе,

– пишут телеграмм-паблики.

Родственники погибшего обратились в прокуратуру с требованием проверить действия врачей на соответствие закону, однако уже год ждут решения следствия.

Справка об ограниченной годности мертвого парня / российские СМИ