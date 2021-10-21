"Мертвые души": Украина платила пенсии на оккупированных территориях умершим людям
Источник:СБУ
СБУ удалось вернуть бюджету более 10 миллионов гривен. Эти средства на оккупированных территориях выплачивали "мертвым душам". Речь идет о пенсиях и социальных выплатах.
В 2021 году работники СБУ обнаружили более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и соцвыплат.
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Выплаты поступали людям, которые умерли от коронавируса
Все они были зарегистрированы на временно оккупированных территориях Луганщины. Парадокс в том, что выплаты поступали уже "мертвым душам" – людям, которые умерли во время пандемии коронавируса.
Украинская власть автоматически продлила действие банковских карточек
Это стало возможным, поскольку украинская власть автоматически продлевала действие банковских карточек во время карантина. Этим и воспользовались представители оккупационной власти.
Деньги попадали в бюджеты так называемых "республик"
Деньги, таким образом, получали родные умерших, среди которых нередко встречались родственники пророссийских боевиков и "чиновников" так называемых "республик". Более того, часть из этих средств попадала в "бюджеты" оккупационных образований.
Это интересно Пенсия и здесь, и там: могут ли трудовые мигранты претендовать на социальные выплаты в УкраинеОбратите внимание! По этим фактам начато уголовное производство – за мошенничество. Прродолжается выявление подобных фактов.
Ексбойовик хотел получить украинское пенсию
Отметим, что недавно на Луганщине задержали бывшего пророссийского боевика. Мужчина пытался попасть на подконтрольную украинскому правительству территорию – чтобы оформить пенсию. Но вместо средств наемника ожидало уголовное производство – за участие в незаконных вооруженных формированиях.