"Мертвые души": Украина платила пенсии на оккупированных территориях умершим людям

СБУ удалось вернуть бюджету более 10 миллионов гривен. Эти средства на оккупированных территориях выплачивали "мертвым душам". Речь идет о пенсиях и социальных выплатах.

В 2021 году работники СБУ обнаружили более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и соцвыплат.

Актуально Россия – против: пенсионеров не пустят через КПВВ вакцинироваться

Выплаты поступали людям, которые умерли от коронавируса

Все они были зарегистрированы на временно оккупированных территориях Луганщины. Парадокс в том, что выплаты поступали уже "мертвым душам" – людям, которые умерли во время пандемии коронавируса.

Украинская власть автоматически продлила действие банковских карточек

Это стало возможным, поскольку украинская власть автоматически продлевала действие банковских карточек во время карантина. Этим и воспользовались представители оккупационной власти.

Деньги попадали в бюджеты так называемых "республик"

Деньги, таким образом, получали родные умерших, среди которых нередко встречались родственники пророссийских боевиков и "чиновников" так называемых "республик". Более того, часть из этих средств попадала в "бюджеты" оккупационных образований.

Это интересно Пенсия и здесь, и там: могут ли трудовые мигранты претендовать на социальные выплаты в Украине

Ексбойовик хотел получить украинское пенсию

По этим фактам начато уголовное производство – за мошенничество. Прродолжается выявление подобных фактов.

Отметим, что недавно на Луганщине задержали бывшего пророссийского боевика. Мужчина пытался попасть на подконтрольную украинскому правительству территорию – чтобы оформить пенсию. Но вместо средств наемника ожидало уголовное производство – за участие в незаконных вооруженных формированиях.