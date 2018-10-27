Мертвый город: в сети показали пустой вокзал оккупированного Симферополя

В соцсетях опубликовали фото пустого железнодорожного вокзала в оккупированном Россией Симферополе. Так, по фотографии видно, что в "ворота Крыма" давно никто не заезжает.

Соответствующее изображение появилось на Twitter-странице "RoksolanaToday&Крым".

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На фотографии не видно поездов, а также – почти нет людей. Если присмотреться, то видно, что на вокзале стоят всего несколько человек. В посте блогер написал стихотворение о "воротах Крыма", поставив печальный смайлик.