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      Мертвый город: в сети показали пустой вокзал оккупированного Симферополя

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      "Ворота Крыма" – железнодорожный вокзал Симферополя
      "Ворота Крыма" – железнодорожный вокзал Симферополя / Фото из открытых источников

      В соцсетях опубликовали фото пустого железнодорожного вокзала в оккупированном Россией Симферополе. Так, по фотографии видно, что в "ворота Крыма" давно никто не заезжает.

      Соответствующее изображение появилось на Twitter-странице "RoksolanaToday&Крым".

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      На фотографии не видно поездов, а также – почти нет людей. Если присмотреться, то видно, что на вокзале стоят всего несколько человек. В посте блогер написал стихотворение о "воротах Крыма", поставив печальный смайлик.

      Добавим, что 26 октября в горах оккупированного Крыма выпал первый снег. Соответствующие фото крымчане начали публиковать в соцсетях.

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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