Мертвый город: в сети показали пустой вокзал оккупированного Симферополя
В соцсетях опубликовали фото пустого железнодорожного вокзала в оккупированном Россией Симферополе. Так, по фотографии видно, что в "ворота Крыма" давно никто не заезжает.
Соответствующее изображение появилось на Twitter-странице "RoksolanaToday&Крым".
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На фотографии не видно поездов, а также – почти нет людей. Если присмотреться, то видно, что на вокзале стоят всего несколько человек. В посте блогер написал стихотворение о "воротах Крыма", поставив печальный смайлик.
Добавим, что 26 октября в горах оккупированного Крыма выпал первый снег. Соответствующие фото крымчане начали публиковать в соцсетях.
Источник: 24 Канал
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