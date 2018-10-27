Мертве місто: у мережі показали порожнісінький вокзал окупованого Сімферополя
У соцмережах опублікували фото пустого залізничного вокзалу в окупованому Росією Сімферополі. Так, зі світлини видно, що у "ворота Криму" давно ніхто не заїжджає.
Відповідне зображення з'явилось на Twitter-сторінці "RoksolanaToday&Крым".
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На фотографії не видно потягів, а також – майже немає людей. Якщо придивитися, то видно, що на вокзалі стоять лише кілька людей. У пості блогер написала вірш про "ворота Криму", поставивши сумний смайлик.
Додамо, що 26 жовтня в горах окупованого Криму випав перший сніг. Відповідні фото кримчани почали публікувати у соцмережах.
Джерело: 24 Канал
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