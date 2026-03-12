Полиция будет приезжать на вызовы позже на несколько минут: Клименко объяснил причины

После теракта во Львове МВД Украины изменило алгоритм работы служб 101, 102 и 112. Оно ввело дополнительные меры проверки вызовов на время военного положения, чтобы обезопасить граждан от подобных провокаций.

Во время встречи с журналистами об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет РБК-Украина.

Что известно о новых мерах безопасности?

После теракта во Львове правоохранители провели детальный анализ события. Поэтому они решили изменить алгоритм работы операторов служб 101, 102 и 112, введя дополнительные меры безопасности.

Мы четко проанализировали организацию теракта во Львове. И наши ошибки тоже. Врагу удалось завербовать людей в Харькове, в Ровно. Это такая сеть, которая сработала,

– сказал Клименко.

Теперь внедрили новые этапы проверки информации. Из-за этого время прибытия на вызовы может увеличиться на 2-5 минут. Отныне, на период военного положения, запрещены входящие звонки с зарубежных номеров на службу 112.

А также внедрена система приоритетности. "Красный уровень" – для звонков из других регионов или, когда правдивость информации сомнительна. Как отметил министр, они уже провели обучение для операторов служб 101, 102, 112.

О чем еще говорил Клименко на встрече?

Клименко также сообщил, что сегодня утром, 12 марта, оккупанты атаковали райуправление полиции в Шостке на Сумщине с помощью дрона – пострадали 22 работника. Также есть данные, что россияне отрабатывают удары беспилотниками по мирным жителям в районе Никополя на Днепропетровщине.

По словам Клименко, Украина значительно усилила готовность к чрезвычайным ситуациям. В стране сейчас больше роботов для дистанционного тушения пожаров, чем в любой другой европейской стране, значительную часть техники предоставила Франция, а сейчас закупают и отечественные модели.

Кроме того, в ГСЧС создали новые специальные подразделения: верхолазы и водолазы, которые зимой ликвидировали пробоины на ТЭЦ, энергетические бригады для обогрева водопроводов и спецподразделение "Дельта", способное высаживаться в любых опасных точках.

Также благодаря генераторам ГСЧС в Киеве поддерживали работу 18 трансформаторных подстанций, обеспечивая тепло и электроэнергию для более 100 жилых домов.

