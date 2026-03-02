Беру свои слова обратно, –"Флеш" сказал, в чем переоценил россиян
- Российская армия не смогла построить единую MESH-систему модемов для всех БпЛА, которые используют в войне с Украиной.
- Несмотря на одинаковых производителей и диапазон частот, малые БпЛА не имеют полной совместимости с другими типами дронов из-за разных настроек модемов.
Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш".
Что сказал "Флеш" об усовершенствовании технологий противника?
По словам "Флеша", российская армия продолжает интеграцию беспилотников в общую систему управления. В новой версии дрона "Молния" обнаружили Mesh-модем – аналогичное оборудование уже применяется на других БпЛА противника, в частности "Шахедах", "Герберах" и "Кубах".
В то же время он уточнил, что несмотря на использование одинаковых производителей и частотного диапазона (1300 – 1500 (мегагерц), пока малые БпЛА не имеют полной совместимости с другими типами дронов, поскольку применяются различные настройки модемов. По словам "Флеша", это означает, что противник пока не создал полностью единую MESH-систему управления.
Также он добавил, что переоценил возможности врага, ведь россияне не смогли создать то, что пытались.
Как Украина усиливает ПВО, чтобы противодействовать атакам российских дронов?
Эффективность украинской ПВО существенно возросла благодаря получению истребителей поколения 4+, в частности F-16, и повышению боевого опыта пилотов. Россия пытается истощить украинские запасы дорогих ракет PAC-3, запуская старые ракеты Х-22, которые трудно перехватить без специализированных систем.
Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, Силы обороны Украины сбивают почти все воздушные цели противника благодаря улучшенным средствам противодействия. Это произошло благодаря усилению ПВО новыми средствами от партнеров.
Михаил Федоров рассказал, что Украина внедрила систему After Action Review для усиления противовоздушной обороны. Это позволяет анализировать эффективность ПВО после атак.