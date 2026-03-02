Беру свои слова обратно, –"Флеш" сказал, в чем переоценил россиян

Враг не смог построить единой MESH-системы модемов для всех БПЛА, которые используют в войне с Украиной. Несмотря на одинаковый производитель и диапазон частот, малые БПЛА пока не имеют полной совместимости с другими типами дронов.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов "Флеш".

Смотрите также "Шахеды" и сеть из Беларуси: "Флеш" объяснил, как работала система наведения дронов для атаки

Что сказал "Флеш" об усовершенствовании технологий противника?

По словам "Флеша", российская армия продолжает интеграцию беспилотников в общую систему управления. В новой версии дрона "Молния" обнаружили Mesh-модем – аналогичное оборудование уже применяется на других БпЛА противника, в частности "Шахедах", "Герберах" и "Кубах".

В то же время он уточнил, что несмотря на использование одинаковых производителей и частотного диапазона (1300 – 1500 (мегагерц), пока малые БпЛА не имеют полной совместимости с другими типами дронов, поскольку применяются различные настройки модемов. По словам "Флеша", это означает, что противник пока не создал полностью единую MESH-систему управления.

Также он добавил, что переоценил возможности врага, ведь россияне не смогли создать то, что пытались.

Как Украина усиливает ПВО, чтобы противодействовать атакам российских дронов?