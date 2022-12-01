Месси стал рекордсменом сборной Аргентины, опередив легендарного Марадону

Сборная Аргентины 30 ноября не без труда обыграла Польшу в последнем туре группового раунда ЧМ-2022. Лионель Месси не забил, но вошел в историю выступлений за национальную команду.

Лео провел весь матч Польша – Аргентина. Победные голы за гостей забили Алексис Мак Аллистер и Хулиан Альварес. Месси не вышел победителем из дуэли против Войцеха Щенсны во время пенальти в первом тайме, пишет 24 канал.

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Единоличный лидер престижного рейтинга

Этот победный поединок стал для Лионеля 22-м в футболке национальной команды в финальной стадии чемпионата мира по футболу. Месси стал новым рекордсменом сборной Аргентины по матчам на таком международном уровне.

До 30 ноября 2022 лидерство делили сразу две аргентинские звезды - Месси и Марадона, который провел 21 поединок на таком уровне.

К сожалению, Диего больше никогда не выйдет на футбольное поле даже в товарищеском матче, ведь умер 25 ноября 2020 в 60-летнем возрасте.

Уже 3 декабря Месси сможет улучшить свою статистику. В этот день Аргентина сыграет против Австралии в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Начало встречи в 21.00.

Как Аргентина выступила в групповом раунде ЧМ-2022

На старте Мундиаля Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии 1:2.

Во втором туре аргентинцы реабилитировались за поражение и обыграли Мексику 2:0.

В последнем матче группового раунда аргентинская сборная во главе с Месси была сильнее Польши 0:2.

На Мундиале в Катаре Месси за три матча забил два гола и совершил один ассист.