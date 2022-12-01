Лео провів увесь матч Польща – Аргентина. Переможні голи за гостей забили Алексіс Мак Аллістер та Хуліан Альварес. А от Мессі не вийшов переможцем із дуелі проти Войцеха Щенсни під час пенальті у першому таймі, пише 24 канал.

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Одноосібний лідер престижного рейтингу

Цей переможний поєдинок став для Ліонеля 22-м у футболці національної команди у фінальній стадії чемпіонату світу з футболу. Мессі став новим рекордсменом збірної Аргентини за матчами на такому міжнародному рівні.

До 30 листопада 2022 року лідерство ділили одразу дві аргентинські зірки – Мессі та Марадона, який провів 21 поєдинок на такому рівні.

На жаль, Дієго більше ніколи не вийде на футбольне поле навіть у товариському матчі, адже помер 25 листопада 2020 року у 60-річному віці.

Вже 3 грудня Мессі зможе ще покращити свою статистику. У цей день Аргентина зіграє проти Австралії в 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі. Початок зустрічі о 21:00.