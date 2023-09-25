Прятался от полиции 30 лет: умер последний крестный отец мафии "Коза Ностра" Мессина Денаро

Главарь итальянской мафии "Коза Ностра" Мессина Денаро скончался после продолжительной болезни. Он скрывался от полиции 30 лет и был задержан только в январе 2023 года.

"Последний крестный отец" сицилийской мафии скончался в ночь на 24 сентября от рака. Ему был 61 год.

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Умер предводитель "Коза Ностра"

Долгое время Мессина Денаро болел раком толстой кишки. Итальянские СМИ заявляют, что за последние несколько недель его состояние значительно ухудшилось и "крестного отца" перевели из тюрьмы в Л'Аквиле строгого режима в больницу Сан-Сальваторе.

В пятницу, 22 сентября, Мессина Денаро впал в кому, из которой так и не смог прийти в себя. Врачи констатировали его смерть в ночь на 24 сентября.

Местные газеты утверждают, что Денаро похоронят в семейной гробнице вместе с его отцом доном Чиччио, также являвшимся главой местной мафии.

Преступления предводителя "Коза Ностра"

Итальянские СМИ называют Мессина Денаро "последним крестным отцом". Он скрывался от полиции с 1993 года. Считается, что Денаро совершил первое убийство в 18 лет. Его признали виновным в многочисленных преступлениях. В частности, Денаро обвиняли в участии планирования убийств в 1992 году боровшихся с мафией прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Также он был признан ответственным за многочисленные взрывы в 1993 году в Риме, Флоренции и Милане. Тогда погибли 10 человек. Следствие обвиняло Денаро в похищении 12-летнего Джузеппе Ди Маттео. По данным правоохранителей, он сделал это для того, чтобы родители мальчика не давали показаний против мафии. Вожак "Коза Ностры" удерживал ребенка в течение 2 лет, а затем убил.

По самым скромным оценкам, Денаро убил не менее 50 человек. Как-то в интервью он заявлял, что он лишил жизни стольких людей, что "хватило бы на кладбище".

Задержать Денаро удалось только 16 января 2023 возле частной медицинской клиники в столице Сицилии Палермо.