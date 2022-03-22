Месть, которую вынашивали 8 лет: за что Россия равняет Мариуполь с землей

Мариуполь. Город, о котором говорят неоправданно мало. Последние 8 лет оно было живым подтверждением лживости россиян.

Город контраста с адом

Чистота, порядок, общественные инициативы, высокие зарплаты на предприятиях, уютные и вкусные кафе и рестораны. Всем своим видом Мариуполь демонстрировал каждому, кто имеет глаза, – на украинском Донбассе несопоставимо лучше, чем там, где оккупант.

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В российской оккупации – грязь, страх, депрессия, незаконные тюрьмы и концлагерь "Изоляция". А Мариуполь, освобожденный страшным "Азовом", цветет. Сегодня на город, его жителей и защитников падают бомбы каждые 10 – 15 минут.

Террор слабых

Наиболее мобильные смогли эвакуироваться из ада, в который Россия превратила главный город подконтрольного Украине Донбасса. Удалось сбежать тем, кто имеет авто. Кто мог физически идти пешком до Бердянска. На сегодняшний день город покинули последние иностранные журналисты, которые показали миру ужасные показания из подвала больницы.

Минувшей ночью (20 марта – 24 канал) Министерство обороны РФ поставило героическому Мариуполю ультиматум: сдаться до 5 утра, или. Без уточнений, что именно "или". В мэрии послали за кораблем.

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Военные остались сражаться со злом, потому что других вариантов для них физически уже давно не существует.

Совсем молодой, но уже удостоенный звания Героя Украины Денис Прокопенко, командир "Азова" продолжает держать позиции в условиях полного окружения со всеми вытекающими обстоятельствами – в частности невозможностью оказать помощь своим раненым. Ежедневно мастерству этих ребят удивляются во всем мире. Когда появляется связь, им удается передавать видео своих подвигов.

Но, как сказал сегодня отец одного из погибших офицеров, – если тебя засыпают с воздуха бомбами, это – не война и не честный бой. Это – просто массовое площадное убийство. Россия равняет город с землей. Она мстит ему за 8 лет жизни на контрасте с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

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