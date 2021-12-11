Месть нардепов, – глава НАПК о затягивании антикоррупционной стратегии

Парламент уже год не рассматривает антикоррупционную стратегию. Хотя направили документ в Верховную Раду еще весной.

В то же время политическая воля относительно принятия соответствующего документа пока отсутствует. Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

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Политическая воля отсутствует, – Новиков

По его словам, предыдущий и нынешний глава Рады в последний раз 1 декабря обещали, что антикоррупционная стратегия будет то в июне, то в ноябре, теперь – в декабре (но осталась одна сессионная неделя).

Мы считаем, что это – месть народных депутатов прежде всего правительству, назначенному этими же депутатами,

– подчеркнул Новиков.

"Мы видим, что в парламенте и в монобольшинстве отсутствует политическая воля относительно принятия антикоррупционной стратегии, следовательно, относительно выполнения обещаний победить коррупцию", – отметил он.

Соответствующие претензии, как сказал Новиков, парламент должен высказывать не правительству, а себе. "Так как именно парламент не принимает решения, которые нужны правительству", – отметил глава НАПК.

Антикоррупционная стратегия: что известно

Проект Антикоррупционной стратегии на 2020 – 2024 годы правительство одобрило в сентябре 2020 года. Именно НАПК – координировало разработку документа.

Согласно этой стратегии, Украина сможет сэкономить до 200 миллиардов гривен в год.

Документ сейчас "завис" в Верховной Раде. Принять ее призвал посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

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