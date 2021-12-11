Водночас політична воля щодо ухвалення відповідного документа наразі відсутня. Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Політична воля – відсутня, – Новіков

За його словами, попередній і нинішній глава Ради востаннє 1 грудня обіцяли, що антикорупційна стратегія буде то в червні, то в листопаді, тепер – у грудні (але залишився один сесійний тиждень).

Ми вважаємо, що це – помста народних депутатів насамперед уряду, призначеному цими ж депутатами,

– наголосив Новіков.

"Ми бачимо, що у парламенті і в монобільшості відсутня політична воля щодо ухвалення антикорупційної стратегії, отже, щодо виконання обіцянок перемогти корупцію", – відзначив він.

Відповідні претензії, як сказав Новіков, потрібно парламент повинен висловлювати не уряду, а собі. "Адже саме парламент не ухвалює рішення, які потрібні уряду", – зауважив глава НАЗК.

Антикорупційна стратегія: що відомо

Проєкт Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки уряд схвалив у вересні 2020 року. Саме НАЗК – координувало розробку документа.

Згідно з цією стратегією, Україна зможе заощадити до 200 мільярдів гривень на рік.

Документ наразі "завис" у Верховній Раді. Ухвалити її закликав посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

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