Об этом рассказал в интервью спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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Россияне не всегда логично действуют

По его словам, некоторые поступки российской армии сложно назвать логичными. Возможно, все потому, что там принимают решения, которые больше основаны на эмоциях.

Так, можно объяснить факт, что в последние дни они все чаще запускают ракеты. Ведь оккупанты недавно потеряли крейсер "Москва". Потому и хотят мести.

Например, Россия потеряла корабль "Москва", что повлекло за собой недовольство в российском обществе. Поэтому им нужно дать какой-нибудь ответ, чтобы успокоить свое население. В частности, из-за жажды мести количество ракетных ударов увеличилось, – отметил господин Мотузяник.

Коротко о затонувшей "Москве":

Ее уничтожили Вооруженные Силы Украины. Это важная победа.

В крейсер попала украинская противокорабельная ракета "Нептун".

По данным матери уцелевшего матроса, на борту было около 510 человек. Ее сын утверждал, что знает не менее 40 погибших.

Утопленный крейсер, как рассказывает та же мама, якобы должен был высаживать морской десант в Одессу.

Арестович считает , что после затопления "Москвы" у многих россиян произошла моральная катастрофа.

Казарин о затонувшей "Москве" и других важных темах: смотрите видео