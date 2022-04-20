Про це розповів в інтерв’ю спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

До теми В Севастополі усі розуміють, хто загинув, – Казарін про потоплений екіпаж "Москви"

Росіяни не завжди логічно діють

За його словами, деякі вчинки російської армії важко назвати логічними. Можливо, все через те, що там приймають рішення, які більше базовані на емоціях.

Зокрема, так можна пояснити факт, що останніми днями вони все частіше запускають ракети. Адже окупанти нещодавно втратили крейсер "Москва". Тому й хочуть помсти.

Наприклад, Росія втратила корабель "Москва", що спричинило невдоволення в російському суспільстві. Тому їм потрібно дати якусь відповідь, аби заспокоїти своє населення. Зокрема, через жагу помсти кількість ракетних ударів збільшилася, – зазначив пан Мотузяник.

Коротко про затонулу "Москву":

Її знищили Збройні Сили України. Це – важлива перемога.

В крейсер попала українська протикорабельна ракета "Нептун".

За даними матері вцілілого матроса, на борту було близько 510 людей. Її син стверджував, що знає щонайменше про 40 загиблих.

Потоплений крейсер, як розповідає та ж мама, нібито мав висаджувати морський десант на Одесу.

Арестович вважає, що після затоплення "Москви" у багатьох росіян сталася моральна катастрофа.

Казарін про затонулу "Москву" та інші важливі теми: дивіться відео