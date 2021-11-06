Чесно кажучи, я вже думав, що Аваков на цій посаді не тільки Порошенка переживе, але й Зеленського. Втім, в середині літа чинний президент його таки звільнив.

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Зеленський зробив це, адже йому вже не цікаво біля себе бачити потужних персонажів, які перебирають увагу публіки. Тепер йому цікавіше мати поряд з собою "сірих виконавців".

Наприклад, так сталося з Іриною Верещук, яка отримала міністерський портфель. Вона хоч і "сіра миша", але віддана й лояльна.



Ірина Верещук отримала нову посаду / Фото "Слуги народу"

Водночас Аваков точно не з таких – він самостійний політичний гравець, один з 3 засновників партії "Народний фронт".

Це та політсила, яка після Майдану разом з "Блоком Петра Порошенка" в новому тодішньому парламенті керівну коаліцію організувала й саме за це з Аваковим тоді й розрахувалися міністерською посадою. Лише через 7 років він її нарешті втратив.

Чому Аваков знову заявив про себе

Аваков взяв він собі кількамісячну паузу на відпочинок, публікував у цей час у своїх соцмережах квіти, вино й мудрі цитати, але тепер от заявився в ефір "ахметівського" телеканалу.

Там він отримав годину "теплої ванни" й можливість прорекламувати себе українцям як альтернативу Зеленському. Так-так, саме як альтернативу, адже я так бачу, що на посаду чинного президента Аваков тепер і націлився.

Він узявся Зеленського нещадно критикувати – пройшовся по його недосвідченості й кадровій політиці. Також ексміністр розкритикував бардак у владі та зачепив Раду нацбезпеки й оборони. Мовляв, не так, не тоді й не тим вона займається.

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Зауважте, що критикувати Зеленського дійсно є за що й тут сумнівів немає жодних. Така критика потрібна й навіть корисна. Я не втомлююсь таке стверджувати, адже свято у це вірю.

Однак у цій ситуації є випадковий, звісно, збіг обставин – Зеленський береться воювати з олігархами й мало не силою таки проштовхує через парламент свій законопроєкт, який мав би їм серйозно ускладнити життя і зменшити їхні майбутні заробітки. Цей документ вже на фінальній стадії.



Зеленський підписав ухвалений Радою антиолігархічний закон / Фото Офісу Президента

Аж раптом з'ясувалося, що у нас не все гаразд в енергетичному секторі, який підконтрольний олігархам, й цієї зими українцям буде скрутно з опаленням та електрикою.

Це ж неодмінно відіб'ється на рейтингах Зеленського, бо українці саме президента в усьому традиційно й звинувачують. Направду президенти самі в цьому винні, але це тема окремої розмови.

Ще раз, Зеленський пішов війною на олігархів, але й вони вже приготували президентові відповідь. Зокрема, в енергетичному секторі у нас закладена міна сповільненої дії, адже в Україні наразі у 5 разів менші запаси вугілля, аніж нам потрібно, щоб перезимувати з теплом та електрикою.

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Я так собі думаю, що саме цим тепер олігархи Зеленського й шантажують – підеш на нас війною, ми влаштуємо Україні техногенний колапс з опаленням та електрикою і переконаємо їх, що це ти в усьому винний.

Чи треба мені зараз казати, що українці такі обвинувачення радо проковтнуть? Недовіра до влади в нас традиційно на високому рівні й ми усіх "собак" на владу раді вішати.

Олігархи приготували заміну Зеленському

Ба більше, олігархи, як я бачу, не тільки шантажують Зеленського енергетичним питанням, але й вже приготували йому заміну.

До "крєпкіх хазяйствєнніков" Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка, які не вилазять з ефірів олігархічних телеканалів, додався ще один – Арсен Аваков.

Він, звісно, досвідчений професіонал, сильний й жорсткий управлінець, який здатний навести нарешті в країні лад і повернути в оселі українців електрику, опалення й відчуття поваги до влади.

Звісно, натепер це все мої голослівні припущення, але я взагалі не здивуюсь, якщо незабаром саме за таким сценарієм у нас й розгортатимуться події. Зокрема, олігархи, які контролюють в Україні мало не всі сектори економіки, штучно візьмуться створювати державі усілякі негаразди.

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Так, вони від того також і свої заробітки втрачатимуть, але це їм пристойна ціна, щоб захистися від Зеленського та його антиолігархічного закону.

Вони захистять себе, усунувши його від влади, але перед цим обваливши президентські рейтинги дискредитацією.

Це досить легко зробити, якщо взятися за масовану інформаційну кампанію, цілодобово обговорювати офшори Зеленського 10-річної давнини, розбирати по цеглинках його слабку команду й "зашквари" "Слуги народу". Благо усього цього в достатній кількості присутнє.

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Зрештою, вони можуть "розхитати" українців до такого стану, що вони самі зажадають Зеленського замінити на міцного "хазяйствєнніка", який рубатиме руки просто в парламенті, якщо йому там хтось наважиться непристойні жести показувати.

Це я буквально кількома словами описав можливе майбутнє наших демократичних свобод при такому от диктаторі, якого українці самі до влади й приведуть.

Звісно, це все лише мої голослівні фантазії, навіяні ефіром Арсена Авакова на "ахметівському" телеканалі, під який я заснув, коли дивився повтор на ютубі.

От таке страшне мені наснилося, уявляєте? Однак якщо без жартів, то я дуже не хочу, щоб це виявилося віщим сном.