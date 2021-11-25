Места для аэропортов на Донбассе уже определили: ждут согласования от ВСУ

Места для строительства двух новых гражданских аэропортов на Донбассе уже определены. В Министерстве инфраструктуры ожидают окончательного подтверждения от Вооруженных сил Украины.

Скоро эти точки должны презентовать. Однако пока ждут подтверждения от военных. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Кубраков отметил, что сейчас происходят все предпроектные работы, поэтому время не теряют.

Где будут аэропорты

По словам министра, один аэропорт построят на юге Украины ближе к Мариуполю. Однако он подчеркнул, что не в самом Мариуполе, потому что город расположен близко к линии разграничения.

Другой аэропорт планируют построить между Краматорском и Славянском.

Достраивать и аэропорт на Закарпатье

Кроме этого, Кубраков отметил, что строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта на Закарпатье могут начать в середине следующего года. По его словам, все соответствующие документы на землю уже есть.

"Это будет главный аэропорт Закарпатья", – сказал Кубраков.

Что известно о строительстве аэропортов на Донбассе

Еще в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе хотят построить 2 аэропорта, которые будут временной альтернативой аэродромам в оккупированных Донецке и Луганске.

Кубраков ранее озвучивал, что строительство смогут завершить уже через 2 года, то есть к 2023.

До 2014 года на востоке Украины действовали 3 аэропорта – в Донецке, Мариуполе и Луганске. Все они теперь закрыты, а те, что расположены на оккупированных территориях, разрушены.