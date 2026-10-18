Места запуска дронов и рембаза техники: ВСУ нанесли новые удары по оккупантам

17 октября и в ночь на 18 октября силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Под прицел попали площадка запуска дронов, ремонтная база бронетехники в Луганской области и скопления пехоты.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подробности работы ВСУ

Защитники накрыли место хранения, подготовки и непосредственного запуска российских ударных дронов в районе Донецка.

В военном ведомстве пояснили, что этот удар существенно снижает способность вражеской армии атаковать территорию Украины и гражданскую инфраструктуру беспилотниками различных модификаций.

Удар по ремонтной базе группировки "Юг"

Кроме того, украинские военные нанесли удар по ремонтной базе автомобильной техники и боевых бронированных машин российской группировки войск "Юг", расположенной вблизи Суходильска в Луганской области.

Нанесенный удар значительно затрудняет восстановление поврежденной техники оккупантов и ее оперативное возвращение в передовые боевые подразделения.

Еще одной подтвержденной целью стало сосредоточение живой силы одного из подразделений армии агрессора в районе населенного пункта Дубовое Донецкой области.

Системное уничтожение логистики оккупантов

Напомним, ранее мы писали, что украинские защитники регулярно уничтожают базы вражеских операторов беспилотников и вражескую логистику. В частности, в середине октября Силы обороны нанесли удар по хранилищам ударных дронов в районе поселка Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Также ранее сообщалось, что украинские военные наносили удары по ремонтно-восстановительной базе россиян в том же Суходильске, а также по вражеским складам горючего и боеприпасов на оккупированном Донбассе.

А в течение ночи и утра 18 октября дроны провели атаку важных для россиян объектов в Санкт-Петербурге. Речь идет, в частности, о нефтяном терминале и состав компании "Ozon". Один из беспилотников попал в мост, этот момент даже зафиксировали на видео.