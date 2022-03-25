На месте остановки российского поезда в Вильнюсе делают объявления о войне в Украине
Источник:телеграм Pravda Gerashchenko
Объявления о войне в Украине и ужасные баннеры с фотографиями последствий агрессии России против мирных жителей Украины разместили на месте остановки российского поезда в Вильнюсе.
Такую информацию разместил в своем телеграм-канале бывший заместитель Министра МВД Украины Антон Геращенко.
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По словам Антона Геращенко, на железнодорожном вокзале в Вильнюсе при стоянке поезда "Москва – Калининград" громкоговорителем звучит объявление о войне в Украине.
Текст объявления в Вильнюсе:
Уважаемые пассажиры поезда №29 "Москва – Калининград"!
Сегодня Путин убивает мирных жителей Украины. Вы согласны с этим?
Также рядом с остановкой российского поезда разместили баннеры с таким же текстом и ужасными фотографиями последствия войны, которую начала Россия против Украины.
Фото баннеров:
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