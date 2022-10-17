Местные говорят о детонации, а Минобороны о "возгорании топлива": дом в Ейске дальше горит

В российском Ейске вечером 17 октября военный самолет упал на жилой дом. После падения слышно, как детонируют боеприпасы, однако в Минобороны России утверждают, что это "возгорание топлива".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обратил внимание, что в местных пабликах россияне пишут, что после падения самолета происходит детонация, информирует 24 канал. Кроме того, активист Сергей Стерненко распространил видео, на котором слышно, как в Ейске происходит детонация.

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В России подтвердили падение Су-34

При этом в России официально не признают детонацию боеприпасов. В частности, Минобороны России утверждает, что на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива.

При этом Россия по крайней мере официально подтвердила падение истребителя Су-34.

В Ейске детонируют боеприпасы: видео

Российские СМИ информируют, что на месте падения самолета продолжает взрываться боекомплект. По словам местных жителей, спасатели не могут начать тушение огромного пожара из-за вторичной детонации.

В Ейске упал военный самолет: что известно на данный момент

По предварительным данным, у упавшего в Ейске самолета якобы отказал двигатель. Еще одна версия – произошло возгорание одного из двигателей во время взлета. В России также говорят, что Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет.

Двое российских летчиков вроде бы успели катапультироваться и выжили. Об этом свидетельствуют фотографии с парашютами.

После падения самолета многоэтажку охватило пламенем. Также в результате падения Су-34 произошел большой взрыв.

Из-за падения самолета пострадали не менее 15 квартир. Площадь пожара в жилом доме составляет 2 тысячи квадратных метров.

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