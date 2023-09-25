Люди управляются с огородами и пытаются покрыть свои разбитые дома, чтобы сохранить хотя бы стены. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала истории двух женщин, которые временно вернулись в родную деревню, чтобы восстановить то, что уничтожили российские оккупанты.

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Понемногу возвращаются

До полномасштабного вторжения в Каменке жило около 1200 человек, а сейчас если 100 наберется и это те люди, которые в основном живут в Изюме. Сейчас от админ и соцзданий в селе почти ничего не осталось.

Ирина Удовиченко строила свой дом с 1986 года. Теперь от него мало что осталось. Однако вместе с семьей Ирина решила построить дом рядом на фундаменте летней кухни. Муж и сын Ирины также работают на победу – возят гуманитарные грузы, помогая тем, кто в этом нуждается.

Рядом с железяками, которые саперы считают безопасными, люди выбирают картошку. Местные понемногу возвращаются, пусть на зиму почти все уедут, останется всего несколько семей, но люди все равно делают все, чтобы отстроить село.

Разрушенная и разбитая Каменка / Фото: корреспондентка 24 Канала

Трагическая история

Оккупанты разбили дом Валентины Глеги. Теперь женщине вообще некуда возвращаться.

Когда видишь как она заходит на свой двор… трава уже выше ее ростом. Ей протоптали тропинку, чтобы она могла зайти в дом, потому что все очень заминировано,

– сказала Черненко.

История Валентины трагична, ведь один из ее сыновей погиб на Донбассе. Второй сын и зять воюют, защищают Украину. Ей пришлось выезжать из Каменки, когда россияне захватили село. При обстреле еще в оккупированной Каменке погиб ее бывший муж. Его похоронили на огороде. До сих пор добраться и эксгумировать тело не могут из-за большого количества минирований.

В Каменке с кем бы ты ни познакомился и не пообщался, у каждого есть своя история и она не может оставить равнодушным. В частности, эти женщины делают все, чтобы вернуться домой и уверены, что будут восстанавливать свои дома.

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