Местные "поздравили" Гимном Украины: что происходило в оккупированном Херсоне на "день России"

Оккупанты устроили шабаш на "день России" во временно оккупированном Херсоне. Местные жители проигнорировали праздник захватчиков и приготовили для них особый сюрприз.

Об этом рассказала в эфире 24 канала корреспондентка Марина Савченко. По ее словам, местные жители вообще не воспринимают кафиров. Они регулярно напоминают, что Херсон – это Украина: в городе размещают сине-желтые флаги, разнообразные плакаты и другую символику.

Важно Херсонцы отказались участвовать в раздаче российских паспортов

А на так называемый "день России" неизвестные патриоты включили на колонке на одной из главных улиц города Государственный Гимн Украины . Оккупантам это точно не понравилось.

В городе постоянно появляется украинская символика, флаги, месседжи типа "оккупант, иди домой". А на "день России" жители поздравили оккупантов – установили на одной из главных улиц портативную колонку у подземного перехода и включили Гимн Украины. Вот так отмечали "день России", – рассказала Марина Савченко.

Россияне привезли "звезд", которые затем попали в ДТП

Российские захватчики обустроили сцену в центре Херсона вблизи концертного зала "Юбилейный". Туда завезли российских "звезд", о которых вообще мало кто знает. Единственной более-менее известной группой были "Земляне".

Местные жители преимущественно проигнорировали шабаш кафиров. Туда пришло немного людей : судя по одежде, это точно были неместные. Марина Савченко предполагает, что россияне увезли массовку с других временно оккупированных территорий. Кроме того, сюда уже успели заехать люди из Крыма, Донецка.

Символично, что ночью автобус с российскими "звездами" попал в ДТП . Это не удивительно, ведь после оккупации на дорогах Херсона нет света, а все дороги избиты из-за тяжелой техники оккупантов.

Сами россияне рассказывают, что чуть не погибли, потому что автобус мог влететь в столб. Они предполагают, что водитель либо заснул, либо просто не справился с управлением. По предварительным данным, никто из "русской звезды" не пострадал.

Херсонцы не берут российские паспорта, но кафиры заставляют

11 июня российские захватчики приступили к раздаче российских паспортов, о которой анонсировали заранее. Забавно, но пришли всего 23 человека , среди которых были местные коллаборанты. В частности, гауляйтер Владимир Сальдо. Стоит добавить, что к началу полномасштабной войны в Херсоне проживало 280 тысяч человек.

Впоследствии кафиры рассказывали, что раздали паспорта около 4 тысячам человек. Однако Марина Савченко отмечает, что это – очередной российский фейк . В месте, где выдают "документы", вообще не было очередей.

Впрочем, россияне заставляют некоторых херсонцев брать российские паспорта . Все через новые сим-карты. Их можно приобрести только по паспорту. Так кафиры узнают прописку человека и его телефонный номер. А после этого начинают давить на людей.

Как жители Херсона "поздравили" кафиров на "день России": смотрите видео