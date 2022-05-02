Местные сообщают о мощном взрыве в Одессе: оставайтесь в укрытиях

2 мая 2022 , 18:40
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В Одессе сообщают о мощном взрыве. Местных просят оставаться в укрытиях.

О взрывах сообщили очевидцы, затем об этом написали местные паблики и СМИ.

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Местные сообщают о сильном взрыве. Будьте осторожны,
– говорится в сообщении.

Пока нет никаких деталей.

Сообщения о взрывах появились почти сразу после сигнала о воздушной тревоге в области – около 18.30.

 
Автор: Анастасія Лукашевська