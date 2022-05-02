Местные сообщают о мощном взрыве в Одессе: оставайтесь в укрытиях

В Одессе сообщают о мощном взрыве. Местных просят оставаться в укрытиях.

О взрывах сообщили очевидцы, затем об этом написали местные паблики и СМИ.

Внимание Оккупанты пытаются идти в наступление, но ВСУ дают отпор: карта боевых действий на 2 мая

Местные сообщают о сильном взрыве. Будьте осторожны,

– говорится в сообщении.

Пока нет никаких деталей.

Сообщения о взрывах появились почти сразу после сигнала о воздушной тревоге в области – около 18.30.