Местные жители собственноручно восстановили мост между двумя селами на Черниговщине
Источник:Суспільне Чернігів
Люди самостоятельно восстановили мост через реку между селами. Известно, что ранее его взорвали российские оккупанты.
На Черниговщине жители села Смяч объединились, чтобы самостоятельно восстановить мост через реку между селами Заречье и Смяч.
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"После того, как оккупанты взорвали мост между Заречьем и Смячью, крестьяне остались отрезанными от центральной усадьбы общины. Не было возможности доехать до больницы и доставить хлеб, потому что вместо 12 метров моста была пропасть", – сообщили в Сновском городском совете.
Кроме того, Староста округа Наталья Дворник поблагодарила за помощь ГП "Сновскрайагролесхоз", городской совет и мужчин, которые ремонтировали мост.
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