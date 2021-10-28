Meta – украинизация: как соцсети реагируют на изменение названия Facebook

Марк Цукерберг заявил, что Facebook с 28 октября поменяет свое название на Meta. По его словам, таким образом компания продемонстрирует, что не только одна соцсеть, но и владелец других активов.

Украинские интернет-пользователи отреагировали на ребрендинг технологического гиганта. Многие из них подошли с юмором и поупражнялись в создании мемов.

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Реакция украинцев на изменение названия Facebook



Реакция украинцев на смену названия Facebook / Фото телеграм-канала "Труха Харьков"