Meta – украинизация: как соцсети реагируют на изменение названия Facebook
Источник:24 канал
Марк Цукерберг заявил, что Facebook с 28 октября поменяет свое название на Meta. По его словам, таким образом компания продемонстрирует, что не только одна соцсеть, но и владелец других активов.
Украинские интернет-пользователи отреагировали на ребрендинг технологического гиганта. Многие из них подошли с юмором и поупражнялись в создании мемов.
Читайте также Компания Facebook сменила название на Meta: как будет выглядеть логотип
Реакция украинцев на изменение названия Facebook
Реакция украинцев на смену названия Facebook / Фото телеграм-канала "Труха Харьков"
Почему изменение названия Facebook нормально
В смене названия ничего необычного нет. В свое время Alphabet стала материнской компанией Google, YouTube и других. Новое детище Цукерберга объединяет ряд сервисов и продуктов и слухи о переименовании ходили уже давно.
Это изменение призвано помочь людям увидеть в Facebook не только социальную сеть, но и потенциал в отраслях, относящихся к дополненной и виртуальной реальности, умных очков и других продуктов.