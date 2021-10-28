Українські інтернет-користувачі відреагували ребрендинг технологічного гіганта. Багато з них підійшли з гумором і повправлялись у створенні мемів.
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Реакція українців на зміну назви Facebook
Реакція українців на зміну назви Facebook / Фото телеграм-каналу "Труха Харьков"
Чому зміна назви Facebook це нормальноУ зміні назви нічого незвичайного немає. Свого часу Alphabet стала материнською компанією Google, YouTube та інших. Нове дітище Цукерберга об'єднує низку сервісів і продуктів й чутки про перейменування ходили вже давно.
Ця зміна покликана допомогти людям побачити в Facebook не лише соціальну мережу, а й потенціал у галузях, що належать до доповненої та віртуальної реальності, розумних окулярів та інших продуктів.