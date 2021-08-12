"Металлическая звезда": украинские знаменитости рассказали, как выплавляется сталь

Суперзвезды украинской музыки, путешествий, кулинарии и спорта – Юлия Санина, Дмитрий Комаров, Дмитрий Борисов и Андрей Пятов – объяснили студентам, как из руды изготавливается сталь в фильме "Металлическая звезда", созданном Группой "Метинвест".

В этом году Украина празднует 30-летие своей независимости. И 15 лет международная горно-металлургическая компания "Метинвест" является ее мощнейшим производством. Металлургия – очень непростое дело. Еще сложнее – объяснить, как из руды изготавливается сталь студентам, вечно скучающим на парах. Однако все меняется, когда профессор приглашает рассказать о металлургические процессы четырех украинских суперзвезд…

Как добывается руда?



Юлия Санина

С результатами работы металлургов и горняков мы встречаемся каждый день. А начинается все с руды, которая является самым длинным шагом в производстве кучи вещей, делающих жизнь в современном мире проще и комфортнее.

Рассказывает Юлия Санина из группы "The Hardkiss":

Вы знаете, что металлургия и музыка очень похожи? И я сейчас говорю не только о heavy metal, а вообще о любой музыке. И там, и там нужны ископаемые экстра класса, чтобы получился настоящий хит. В музыке – это мелодия и слова, а в металлургии – железная руда и уголь. Но, где найти эти самородки? Иногда ты ходишь по кругу в поисках "того самого ритма". А иногда заглядываешь вглубь себя за забытыми мотивами. Разница в том, что в музыке наша цель – взрывной хит, а в металлургии – со взрывом все только начинается. Зовешь друзей-музыкантов, которые круто играют на своих инструментах. "Джемите" всю ночь. Собираете тонны классного материала. А уже утром заливаете трек в сеть и радуетесь, как круто получилось!

Как руда готовится к плавлению?



Дмитрий Комаров

Руду мы добыли, но до металла еще очень далеко, как до Говерлы пешком. Поэтому самое время спланировать путешествие руды к плавильной печи. А поможет в этом путешественник Дмитрий Комаров.

Круто, когда вы знаете, куда именно хотите поехать. Но чтобы путешествие получилось действительно интересным, надо к нему подготовиться, как это делают с железной рудой. Потому что подготовка к путешествию очень похожа на подготовку руды к плавке. Видимо, слово "очень" не является верным, но сходство все же есть. Сначала надо перерыть тонны информации, выудить из нее самое ценное. А потом обогатить эти знания советами местных. Так же и руда! Прежде, чем отправить ее в плавильный вояж, надо отобрать из нее наиболее полезные и лучшие элементы. И считайте, ваш идеальный путеводитель готов. В металлургии это называется магнитное обогащение и флокуляция руды. Да, хорошее путешествие – сложная штука. Осталось обозначить места на карте и заселиться в отель. Кстати, с моего номера открывается просто невероятный вид на обогащенную руду. Ох, какой закат!

Как приготовить металл?



Дмитрий Борисов

Что ж, чемоданы упаковали, руду обогатили... Время заглянуть на кухню – настоящую металлургическую кухню. Там известный ресторатор Дмитрий Борисов расскажет, как из руды приготовить металл.

Украинский борщ – гастрономическое произведение искусства. Как в "Метинвесте" – сталь и чугун. И подход к их созданию очень похож. Сначала надо сварить бульон, процедить его, разделать овощи и мясо... вот и сплав стали тоже доводят до определенного состояния. Его необходимо сбалансировать по температуре и химическому составу. Не стоит забывать и о специях – в кулинарии они раскрывают вкус борща, а в металлургии – улучшают процесс плавления металла. Советую добавлять соль, перец, лавровый лист – будет бомба. Варим все это в специальной кастрюле. Время разливать и подавать на стол. Вот мы научились варить металлургический борщ. Приятного аппетита!

В "Метинвесте" побеждают ежедневно



Андрей Пятов

Остался последний этап производства стали. Слово капитану сборной Украины и донецкого "Шахтера" голкиперу Андрею Пятову.

Задача голкипера – поймать и удержать мяч. Прилететь может с разных цехов поля, то есть сторон. Начать атаку можно по-разному. Можно дать пас подкруткой, что позволит "положить" мяч прямо на ногу партнера. А можно выбить на другую половину поля – вплоть до штрафной соперника. Но финальный результат нашей команды может иметь разный вид. Для футболистов – это победа на крупных турнирах. А для "Метинвеста" – высококачественный металл и масштабные объекты, которые изготавливают из него по всему миру. Главное – иметь большую цель и постоянно работать ради нее. Вот и я не перестаю мечтать выиграть Лигу чемпионов. А в "Метинвесте" побеждают ежедневно уже на протяжении 15-ти лет. Увидимся на стадионе!

"Металлическая звезда": смотрите фильм

Презентовав фильм "Металлическая звезда", Группа "Метинвест" красочно и интересно показала и объяснила, каким увлекательным может быть процесс производства стали.

Проект "Металлическая звезда" размещен на сайте "Робимо українське", который "Метинвест" запустил специально к своему 15-летию.

Как сообщается на сайте, металлургическая отрасль и горное дело – одни из ключевых отраслей экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" уплатила 164 миллиарда гривен налогов и произвела 142 миллиона тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 миллиардов долларов в работу своих предприятий и 2,5 миллиарда гривен в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.

"Метинвест" является крупнейшим производителем стали в Украине. Это единственный материал в мире, который можно перерабатывать бесконечно.