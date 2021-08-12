Цього року Україна святкує 30-річчя своєї Незалежності. І 15 років міжнародна гірничо-металургійна компанія "Метінвест" є її найпотужнішим виробництвом. Металургія – дуже непроста справа. Ще складніша – пояснити, як із руди виготовляється сталь студентам, що вічно нудьгують на парах. Однак, все змінюється, коли професор запрошує розказати про металургійні процеси чотирьох українських суперзірок…

Як видобувається руда?



Юлія Саніна

З результатами роботи металургів і гірників ми зустрічаємось кожного дня. А починається все з руди, яка є найдовшим кроком у виробництві купи речей, що роблять життя у сучасному світі простішим і комфортнішим.

Розказує Юлія Саніна з гурту "The Hardkiss":

Ви знаєте, що металургія і музика дуже схожі? І я зараз кажу не тільки про heavy metal, а взагалі про будь-яку музику. І там, і там потрібні копалини екстра класу, щоб вийшов справжній хіт. У музиці – це мелодія та слова, а в металургії – залізна руда та вугілля. Але де знайти ці самородки? Іноді ти ходиш по колу в пошуках "того самого ритму". А іноді зазираєш углиб себе за забутими мотивами. Різниця в тому, що в музиці наша ціль – вибуховий хіт, а в металургії – з вибухом усе тільки починається. Кличеш друзів-музикантів, які круто грають на своїх інструментах. "Джемите" цілісіньку ніч. Збираєте тонни класного матеріалу. А вже зранку заливаєте трек у мережу і радієте, як круто вийшло!

Як руда готується до плавлення?



Дмитро Комаров

Руду ми видобули, але до металу ще дуже далеко, як до Говерли пішки. Тому саме час спланувати подорож руди до плавильної печі. А допоможе в цьому мандрівник Дмитро Комаров.

Круто, коли ви знаєте, куди саме хочете поїхати. Але щоб мандрівка вийшла дійсно цікавою, треба до неї підготуватися, як це роблять з залізною рудою. Бо підготовка до подорожі дуже схожа на підготовку руди до плавлення. Мабуть, слово "дуже" не є вірним, але схожість все ж є. Спочатку треба перерити тони інформації, вивудити з неї найцінніше. А потім збагатити ці знання порадами місцевих. Так само і руда! Перш, ніж відправити її в плавильний вояж, треба відібрати з неї найбільш корисні та кращі елементи. І вважайте, ваш ідеальний путівник готовий. В металургії це зветься магнітне збагачення та флокуляція руди. Так, гарна подорож – складна штука. Залишилось позначити місця на мапі і заселитись в готель. До речі, з мого номеру відкривається просто неймовірний вид на збагачену руду. Ох, який захід сонця!

Як приготувати метал?



Дмитро Борисов

Що ж, валізи спакували, руду збагатили... Час зазирнути на кухню – справжню металургійну кухню. Там відомий ресторатор Дмитро Борисов розкаже, як з руди приготувати метал.

Український борщ – гастрономічний витвір мистецтва. Як у "Метінвесті" – сталь і чавун. І підхід до їх створення дуже схожий. Спочатку треба зварити бульйон, процідити його, обробити овочі і м’ясо… Ось і сплав сталі теж доводять до певного стану. Його необхідно збалансувати за температурою і хімічним складом. Не варто забувати і про спеції – у кулінарії вони розкривають смак борщу, а в металургії – покращують процес плавлення металу. Раджу додавати сіль, перець, лавровий лист – буде бомба. Варимо все це у спеціальній каструлі. Час розливати і подавати на стіл. Ось ми навчилися варити металургійний борщ. Смачного!

У "Метінвесті" перемагають щодня



Андрій Пятов

Залишився останній етап виробництва сталі. Слово капітану збірної України та донецького "Шахтаря" голкіперу Андрію Пятову.

Завдання голкіпера – спіймати і втримати м’яч. Прилетіти може з різних цехів поля, тобто сторін. Почати атаку можна по-різному. Можна дати пас підкруткою, що дозволить "покласти" м’яч прямо на ногу партнера. А можна вибити на іншу половину поля – аж до штрафного майданчика суперника. Але фінальний результат нашої команди може мати різний вигляд. Для футболістів – це перемога на великих турнірах. А для "Метінвесту" – високоякісний метал і масштабні об’єкти, які виготовляють з нього по всьому світу. Головне – мати велику мету і постійно працювати заради неї. Ось і я не перестаю мріяти виграти Лігу чемпіонів. А в "Метінвесті" перемагають щодня вже протягом 15-ти років. Побачимось на стадіоні!

"Металева зірка: дивіться фільм



Презентувавши фільм "Металева зірка", Група "Метінвест" барвисто і цікаво показала і пояснила, яким захоплюючим може бути процес виробництва сталі.

Проект "Металева зірка" розміщений на сайті "Робимо українське", який "Метінвест" запустив спеціально до свого 15-річчя.

Як повідомляється на сайті, металургійна галузь і гірнича справа – одні з ключових галузей економіки України. За останні 15 років компанія "Метінвест" сплатила 164 мільярди гривень податків і виробила 142 мільйона тонн сталі. Також компанія за цей час інвестувала 10 мільярдів доларів у роботу своїх підприємств і 2,5 мільярда гривень у розвиток українських міст. Загалом на підприємствах "Метінвесту" працюють близько 80 тисяч співробітників.

"Метінвест" є найбільшим виробником сталі в Україні. Це єдиний матеріал у світі, який можна переробляти нескінченно.