Металлургическая отрасль возобновится после деблокады портов, – коммерческий директор Группы Метинвест

Открытие морских портов не только для зернового, но и для металлургического экспорта способно обеспечить Украине поступление до 600 миллионов долларов валютной выручки ежемесячно. К тому же, этот шаг сохранит рабочие места.

Об этом в колонке для Forbes рассказал Дмитрий Николаенко, коммерческий директор Метинвеста. В каком состоянии находится украинская горно-металлургическая компания и что сейчас известно о перспективах возобновления экспортных мощностей, рассказываем далее.

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Предприятия Группы работают на грани рентабельности

В конце 2022 100 000 браслетов, изготовленных из последней партии стали мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", отправили из Украины покупателям из 44 стран мира. Однако к началу полномасштабного российского вторжения география экспорта "Азовстали" была более широкой: продукцию поставляли в 90 стран.

На сегодня оба мариупольских предприятия Группы Метинвест – "Азовсталь" и ММКИ, на которые приходилось около 40% производства украинской стали, разрушены и из-за оккупации города агрессором выведены из украинской экономики.

Потерей контроля за ведущими предприятиями убытки не ограничиваются, поскольку и на подконтрольной Украине территории заводы работают меньше, чем на треть своей мощности. В частности, в декабре 2022 металлургические комбинаты "Каметсталь" и "Запорожсталь" были загружены на 25% и 33% от довоенного уровня соответственно.

Фактически предприятия отрасли сейчас работают на грани рентабельности для сохранения мощностей и рабочих мест.

Одной из главных причин подобного падения производства стали проблемы со сбытом продукции из-за блокирования морского экспорта, потому что до начала полномасштабной войны около 80% украинского металла производители поставляли за границу. Около 70% металлургической продукции экспортировали из Украины через морские порты, но с начала полномасштабной войны они остаются заблокированными для большинства экспортеров, кроме представителей агросектора.

Конечно, металлурги ищут альтернативные пути поставки своей продукции за границу и используют возможности железной дороги и речных портов. Однако из-за значительного увеличения железнодорожного тарифа (до 140% – для руды, угля и кокса и до 70% – для черных металлов) и дополнительных затрат на доставку продукции в порты ЕС стоимость логистики выросла в 4 – 6 раз.

В результате в 2022 году поступление Украины от экспорта черных металлов сократились по сравнению с 2021 годом на 67,5%, до 4,533 миллиарда долларов Но в сложившихся условиях даже этот результат является большим достижением. Следует отметить, что горно-металлургический комплекс (ГМК) является одной из ведущих отраслей экономики.

В преддверии войны в 2021 году на ГМК приходилось 33% общего экспорта Украины на сумму 22 миллиарда долларов. При этом вклад отрасли в ВВП достиг 10%. Соответственно, указанное сокращение металлургического производства и экспорта приводит к существенным потерям – ВВП страны в 2022 году рухнул почти на треть.

Но есть и хорошая новость: металлургическая отрасль имеет потенциал для быстрого восстановления в случае, если в дополнение к действующему экспортному зерновому коридору удастся открыть порты для экспорта товаров ГМК. Это усилит экономическую прочность государства, поскольку обеспечит поступление около $600 млн. экспортной выручки в месяц и позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест.

Сегодня Группа Метинвест от имени всей отрасли призывает представителей власти, дипломатов и международных партнеров Украины приложить максимум усилий для того, чтобы открыть море для украинской стали, которая для всего мира уже стала символом украинской борьбы и несокрушимости.