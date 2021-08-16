Металлургические компании Украины могут рассчитывать на прибыль благодаря инвестициям

По итогам первого полугодия 2021 года металлургические компании Украины могут рассчитывать на прибыль благодаря вложениям в модернизацию и расширение производства.

Такое мнение высказал аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун в комментарии для статьи "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет быстрое охлаждение рынка".

По его словам, украинские компании успешно адаптировались к ситуации высоких цен на мировых рынках металла. Также они постарались с максимальной выгодой использовать этот тренд.

Своевременно выполненные проекты по модернизации, которые позволили наращивать производство этому также бесспорно способствовали. В частности, аналитик напомнил о строительстве новой машины непрерывного литья заготовки и реконструкции стана 1700 на Мариупольском меткомбинате (общие инвестиции – 260 млн долларов). А также введение в действие секции №9 на обогатительной фабрике Ferrexpo (инвестиции 100 млн долларов).