"Металлургия и музыка похожи": Санина сравнила процесс добычи руды с созданием музыкального хита

Юлия Санина отметила, что карьер для добычи руды напоминает круги поиска музыкального ритма, которые проходят музыканты.

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина сказала, что металлургия и музыка – очень похожи, и сравнила процесс добычи руды при производстве стали с созданием музыкального хита.

Об этом она рассказала в рамках специального видеопроекта группы "Метинвест" – "Металлическая звезда", в котором украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

"Металлургия и музыка очень похожи, и сейчас я говорю не только о heavy metal (жанр рок-музыки), а вообще о любой музыке. И там, и там нужны ископаемые экстракласса, чтобы получился настоящий хит. Это музыка и слова, а в металлургии – железная руда и уголь", – сказала она.

Певица сказала, что карьер для добычи руды напоминает ей круги поиска музыкального ритма, которые проходят музыканты.

Разница в том, что в музыке наша цель – взрывной хит, а в металлургии со взрывом все только начинается,

– сказала певица.

Кроме Саниной в проекте также приняли участие путешественник Дмитрий Комаров, ресторатор Дмитрий Борисов, а также голкипер и украинской сборной по футболу Андрей Пятов.

Благодаря этому проекту группа "Метинвест" красочно и интересно объяснила, каким увлекательным может быть процесс производства стали.

Проект "Металлическая звезда" размещен на сайте "Делаем украинское", который "Метинвест" запустил специально к своему 15-летию.

Добавим, что металлургическая отрасль и горное дело является одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и выработала 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долларов в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.

"Метинвест" является крупнейшим производителем стали в Украине. Это единственный материал в мире, который можно перерабатывать до бесконечности.