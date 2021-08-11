Солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна сказала, що металургія та музика – дуже схожі, і порівняла процес видобутку руди при виробництві сталі зі створенням музичного хіта.

Про це вона розповіла у рамках спеціального відеопроєкту групи "Метінвест" – "Металева зірка", в якому українські зірки розповідають, як виглядає процес виробництва сталі на гірничо-металургійних комбінатах.

"Металургія і музика дуже схожі, і зараз я говорю не тільки про heavy metal (жанр рок-музики), а взагалі про будь-яку музику. І там, і там потрібні копалини екстракласу, щоб вийшов справжній хіт. Це музика і слова, а в металургії – залізна руда і вугілля", – сказала вона.

Співачка сказала, що кар'єр для видобутку руди нагадує їй кола пошуку музичного ритму, які проходять музиканти.

Різниця у тому, що в музиці наша мета – вибуховий хіт, а в металургії з вибухом все тільки починається,

– сказала співачка.

Крім Саніної в проєкті також взяли участь мандрівник Дмитро Комаров, ресторатор Дмитро Борисов, а також голкіпер і української збірної з футболу Андрій П'ятов.

Завдяки цьому проєкту група "Метінвест" барвисто і цікаво пояснила, яким захопливим може бути процес виробництва сталі.

Проєкт "Металева зірка" розміщений на сайті "Робимо українське", який "Метінвест" запустив спеціально до свого 15-річчя.

Додамо, що металургійна галузь і гірнича справа є однією з ключових сфер економіки України. За останні 15 років компанія "Метінвест" заплатила 164 млрд грн податків і виробила 142 млн тонн сталі. Також компанія за цей час інвестувала 10 млрд доларів у роботу своїх підприємств та 2,5 млрд грн – у розвиток українських міст. Всього на підприємствах "Метінвесту" працюють близько 80 тисяч співробітників.

"Метінвест" є найбільшим виробником сталі в Україні. Це єдиний матеріал у світі, який можна переробляти нескінченно.