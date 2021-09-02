Металлургия помогает стране наполнять бюджет и развивать другие отрасли, – Давыдюк

Металлургическая отрасль создает новые рабочие места, развивает экономику и обеспечивает приток валюты в страну.

В первом полугодии 2021 года крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест" уплатила в бюджет более 500 млн долларов налогов и сборов. Такие данные традиционно подчеркивают статус компании. Она является лидером среди частных компаний по объемам налоговых отчислений.

"Исторически так сложилось, еще со времен Союза. Металлургия – это та отрасль, которая помогает стране наполнять бюджет. Понятно, что эта отрасль создает большое количество – сотни тысяч – рабочих мест для граждан, которые задействованы в этой области. Важно и то, что это внешние рынки. Это приток долларового кэша в страну. Они работают на внешних рынках. Более того, они еще и создают инфраструктуру. Развитие металлургии позволяет за собой развивать еще 4-5 отраслей экономики", – пояснил политолог Николай Давыдюк.

Эксперты отмечают, что такая динамика и показатели дают уверенность в выполнении заложенных в главной смете маяков. А важно, что Украина сможет легко рассчитаться с долгами. Сообщается, что только в сентябре правительству на это понадобится более 100 млрд, а до конца года – более 250 млрд грн.