У першому півріччі 2021 року найбільша в Україні гірничо-металургійна компанія "Метінвест" сплатила до бюджету понад 500 млн доларів податків і зборів. Такі дані традиційно підкреслюють статус компанії. Вона є лідером серед приватних компаній за обсягами податкових відрахувань.

"Історично так склалося, ще з часів Союзу. Металургія – це та галузь, яка допомагає країні наповнювати бюджет. Зрозуміло, що ця галузь створює велику кількість – сотні тисяч – робочих місць для громадян, які задіяні в цій галузі. Важливо й те, що це зовнішні ринки. Це притік доларового кешу в країну. Вони працюють на зовнішніх ринках. Більш того, вони ще й створюють інфраструктуру. Розвиток металургії дає змогу за собою розвивати ще 4-5 галузей економіки", – пояснив політолог Микола Давидюк.

Експерти акцентують, що така динаміка і показники дають упевненість у виконанні закладених у головному кошторисі маяків. А важливо, що Україна зможе легко розрахуватися з боргами. Повідомляється, що лише у вересні уряду на це знадобиться більше 100 млрд, а до кінця року – понад 250 млрд грн.