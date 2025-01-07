Будет ли новая пандемия: все, что нужно знать о метапневмовирусе

Метапневмовирус, вспышка которого недавно случилась в Китае, открыли в 2001 году. Но на самом деле люди сталкивались с ним гораздо раньше и контактировали на протяжении многих десятилетий.

Кто в группе риска

После открытия метапневмовируса, при исследовании сыворотки крови, которую отобрали у людей еще в 50-е годы прошлого века, обнаружили наличие антител к метапневмовирусу. Что это за вирус и действительно ли он так опасен, как многие считают, – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Метапневмовирус является близким родственником РС-вируса (респираторно-синцитиального вируса). Как и РС или коронавирус (но не SARS-CoV-2), или аденовирусы, вирусы парагриппа или ринавирусы, метапневмовирус является причиной инфекции дыхательных путей или, как мы обычно их называем, – ОРВИ или простуда.

Перечисленные мной вирусы имеют свои особенности в зависимости от чувствительности к тем или иным тканям и органам нашего организма. В частности РС и метапневмовирус могут поражать нижние дыхательные пути, вызывая бронхиолит, то есть воспаление мелких бронхов, и пневмонию, то есть воспаление легких.

Как правило, все дети до 10 лет болеют этим вирусом. Также известно, что метапневмовирус не стимулирует сильный иммунный ответ, поэтому в течение жизни люди могут болеть инфекцией, которая обусловлена метапневмовирусом.

Течение заболевания может быть сложнее у детей в первые месяцы или годы жизни. В особой группе риска:

дети, которые преждевременно родились;

люди пожилого возраста;

люди, которые имеют сопутствующие тяжелые состояния иммунной системы, независимо от возраста. У таких людей этот вирус действительно может вызвать серьезное течение болезни.

Как диагностируют метапневмовирус

Чтобы подтвердить, что инфекция обусловлена этим вирусом, используют полимеразную цепную реакцию – берут на исследование образцы из дыхательных путей. Однако этот способ не используют для обычного подтверждения вируса. Преимущественно им пользуются:

когда есть тяжелое течение и необходимо уточнить причину тяжелой болезни;

из эпидемиологического интереса, когда проводят эпиднадзор за инфекциями, чтобы поняли, чем люди болеют, в какой период года определенный вирус более распространен и тому подобное.

Есть метод определения антител, но он не очень удачный для подтверждения болезни, которая обусловлена метапневмовирусом. Дело в том, что, как правило, у всех взрослых есть антитела, и здесь будет иметь значение только нарастание уровня антител в 4 и более раз.

То есть, когда взяли кровь на исследование в начале болезни, потом через 10 – 14 дней повторно – и увидели, что антитела выросли более чем в 4 раза. Это будет подтверждением инфицирования метапневмовирусом.

Здесь нет какого-то рутинного подхода, как в СOVID-19, когда можно просто купить тест-системы.

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Вакцины не существует

Ни вакцины, ни специальных лекарств против метапневмовируса не существует. Пытались использовать некоторые противовирусные препараты, но результаты исследований противоречивы. Также использовали внутривенные иммуноглобулины. Они продемонстрировали определенный эффект у некоторых пациентов, но эти результаты требуют дополнительных оценок.

По состоянию на сегодня говорить, что мы имеем терапию, которая бы действовала на сам вирус, нельзя.

Летальные случаи – редкость

Как и многие респираторные вирусные инфекции, например тот же грипп, метапневмовирус может осложниться бактериальной инфекцией. Это касается и бактериальной пневмонии, и бактериального бронхита в частности. Когда говорится о тяжелом течении инфекции, которая обусловлена метапневмовирусом, то сам по себе бронхиолит или пневмония являются тяжелыми проявлениями. Но во многих случаях эта инфекция протекает достаточно легко.

Летальные случаи действительно случаются, но они – редкость. Они касаются только людей в группе риска, которые я перечислял выше. Тяжесть заболевания, которая сопровождается летальностью, колебаться от 1% – 6%. И здесь важно заметить, что этот процент сформирован на основе диагностированных случаев, а в статистику входят, как правило, только те пациенты, которые нуждаются в госпитализации.

Метапневмовирус не вызовет новую пандемию, ведь у него нет для этого соответствующего потенциала. Если бы метапневмовирус стал причиной пандемии, то это произошло бы гораздо раньше – тогда, когда люди с ним впервые столкнулись.

Еще раз подчеркиваю – люди инфицировались этим вирусом еще до 2001 года, он относится к сезонным заболеваниям. Когда говорится о северном полушарии, то им болеют в сезон простуд – в январе – феврале.

Говорить о вспышке нового вируса в Китае и распространении на другие страны – неуместно. Украина ежегодно фиксирует случаи метапневмовируса. Здесь Китай ни при чем.

Чтобы уберечься от инфицирования метапневмовирусом, достаточно часто мыть руки, не контактировать с больными, а если вы больны – носить защитную маску.