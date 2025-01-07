Хто у групі ризику

Після відкриття метапневмовіруса, при дослідженні сироватки крові, яку відібрали у людей ще у 50-ті роки минулого століття, виявили наявність антитіл до метапневмовіруса. Що це за вірус і чи дійсно він такий небезпечний, як багато хто вважає, – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Метапневмовірус є близьким родичем РС-віруса (респіраторно-синцитіального віруса). Як і РС чи коронавірус (але не SARS-CoV-2), або аденовіруси, віруси парагрипу чи ринавіруси, метапневмовірус є причиною інфекції дихальних шляхів або, як ми зазвичай їх називаємо, – ГРВІ чи застуда.

Перераховані мною віруси мають свої особливості залежно від чутливості до тих чи інших тканин і органів нашого організму. Зокрема РС і метапневмовірус можуть уражати нижні дихальні шляхи, спричиняючи бронхіоліт, тобто запалення дрібних бронхів, і пневмонію, тобто запалення легень.

Як правило, усі діти до 10 років хворіють на цей вірус. Також відомо, що метапневмовірус не стимулює сильну імунну відповідь, тож протягом життя люди можуть хворіти на інфекцію, яка зумовлена метапневмовірусом.

Перебіг захворювання може бути складнішим у дітей у перші місяці або роки життя. В особливій групі ризику:

діти, які передчасно народилися;

люди літнього віку;

люди, які мають супутні важкі стани імунної системи, незалежно від віку. У таких людей цей вірус дійсно може спричинити серйозний перебіг хвороби.

Як діагностують метапневмовірус

Щоб підтвердити, що інфекція зумовлена цим вірусом, використовують полімеразну ланцюгову реакцію – беруть на дослідження зразки з дихальних шляхів. Однак цей спосіб не використовують для звичайного підтвердження вірусу. Переважно ним послуговуються:

коли є тяжкий перебіг і необхідно уточнити причину тяжкої хвороби;

з епідеміологічного інтересу, коли проводять епіднагляд за інфекціями, аби зрозуміли, на що люди хворіють, в який період року певний вірус більш поширений тощо.

Є метод визначення антитіл, але він не дуже вдалий для підтвердження хвороби, яка зумовлена метапневмовірусом. Річ у тому, що, як правило, у всіх дорослих є антитіла, і тут буде мати значення лише наростання рівня антитіл у 4 і більше разів.

Тобто, коли взяли кров на дослідження на початку хвороби, потім через 10 – 14 днів повторно – і побачили, що антитіла зросли у понад 4 рази. Це буде підтвердженням інфікування метапневмовірусом.

Тут нема якогось рутинного підходу, як у СOVID-19, коли можна просто купити тест-системи.

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Вакцини не існує

Ні вакцини, ні спеціальних ліків проти метапневмовіруса не існує. Намагалися використовувати деякі противірусні препарати, але результати досліджень суперечливі. Також використовували внутрішньовенні імуноглобуліни. Вони продемонстрували певний ефект у деяких пацієнтів, але ці результати потребують додаткових оцінок.

Станом на сьогодні говорити про те, що ми маємо терапію, яка б діяла на сам вірус, не можна.

Летальні випадки – рідкість

Як і багато респіраторних вірусних інфекцій, як-от той самий грип, метапневмовірус може ускладнитися бактеріальною інфекцією. Це стосується і бактеріальної пневмонії, і бактеріального бронхіту зокрема. Коли мовиться про тяжкий перебіг інфекції, яка зумовлена метапневмовірусом, то сам по собі бронхіоліт або пневмонія є тяжкими проявами. Та у багатьох випадках ця інфекція пробігає досить легко.

Летальні випадки дійсно трапляються, але вони – рідкість. Вони стосуються лише людей у групі ризику, які я перераховував вище. Тяжкість захворювання, яка супроводжується летальністю, коливатися від 1% – 6%. Та тут важливо зауважити, що цей відсоток сформований на основі діагностованих випадків, а у статистику входять, як правило, лише ті пацієнти, які потребують госпіталізації.

Метапневмовірус не спричинить нову пандемію, адже у нього нема для цього відповідного потенціалу. Якби метапневмовірус став причиною пандемії, то це сталося б набагато раніше – тоді, коли люди з ним вперше зіштовхнулися.

Ще раз наголошую – люди інфікувалися цим вірусом ще до 2001 року, він належить до сезонних захворювань. Коли мовиться про північну півкулю, то на нього хворіють у сезон застуд – у січні – лютому.

Говорити про спалах нового вірусу в Китаї і поширення на інші країни – недоречно. Україна щороку фіксує випадки метапневмовірусу. Тут Китай ні до чого.

Щоб вберегтися від інфікування метапневмовірусу, достатньо часто мити руки, не контактувати з хворими, а якщо ви хворі – носити захисну маску.