"Метель-2022": по всей Украине начались масштабные учения ВСУ

Вооруженные Силы Украины начали командно-штабные учения "Метель-2022". Это запланированное мероприятие в рамках интенсивной программы подготовки войск.

За прошлый год ВСУ провели почти 5 тысяч похожих мероприятий. В частности, 70 командно-штабных учений.

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В этом году учений будет не меньше

В ВСУ анонсировали, что в этом году программа боевой подготовки будет не менее насыщенной. Армия готова реагировать на любые сценарии развития ситуации.

Что известно о "Метели-2022"

Во время учений военные будут наращивать способности органов военного управления, частей и подразделений ВСУ. Силы будут тренировать управление войсками в ходе оборонительных действий в кризисном районе.

Учения продлятся в течение февраля на всей территории государства.

Учения будут проходить на фоне напряжения у границ

Министр обороны Алексей Резников ранее анонсировал крупные учения ВСУ. Политик рассказывал, что украинские военные будут применять беспилотники Bayraktar, противотанковые комплексы Javelin и переносные ракеты NLAW. Кроме того, Резников назвал несколько мест проведения учений: Ровно, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чернигов, Чугуев, Сумы, Одесса.

По словам министра, украинские бойцы будут тренироваться на фоне белорусско-российских военных учений "Союзная решимость-2022". Они запланированы с 10 по 20 февраля. Поэтому ВСУ будут отвечать на угрозу зеркально.

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