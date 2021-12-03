Метели, гололедица, проблемы для транспорта: спасатели предупредили о непогоде
Источник:ГСЧС
В Украине в пятницу, 3 декабря, синоптики прогнозируют значительный снег и метели. В то же время из-за осадков стоит ожидать гололедицу на дорогах.
Сильный снег в Украине
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погоды в трех областях – І уровень опасности – желтый и в Карпатах – II уровень опасности – оранжевый.
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Следовательно, согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, 3 декабря в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют:
- значительный снег;
- налипание мокрого снега;
- метели;
- гололедицу на дорогах.
В Карпатах – сильный снег. Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах – местами до прекращения) движения транспорта на дорогах и улицах,
– отметили в ГСЧС.
Необходимо соблюдать правила
Спасатели накануне выходных 4 и 5 декабря в очередной раз обратили внимание граждан, которые планируют посетить горы, на необходимости ознакомиться с погодными условиями на украинских вершинах.
Люди призывают граждан ответственно относиться к планированию своего отдыха. Прежде всего важно не выходить на маршруты во время непогоды,
– добавили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям