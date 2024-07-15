Метинвест Ахметова отчитался об увеличении уплаты налогов: 10 миллиардов за полгода 2024 года

С учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий Группа в I полугодии 2024 года увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 56% против I полугодия 2023 года – до 9,9 миллиарда гривен.

Наибольшей по объему отчислений оказалась плата за пользование недрами, что выросла более чем втрое против I полугодия 2023 – до 2,9 миллиарда гривен. На втором месте – единый социальный взнос в размере 1,8 миллиарда гривен, что увеличился на 19%. Замыкает тройку крупнейших выплат – 1,7 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц, что на 16% превышает показатели I полугодия 2023 года.

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В то же время украинские предприятия Метинвеста в январе-июне 2024 года уплатили 1,4 миллиарда гривен налога на прибыль, что на 26% больше, чем в январе-июне 2023 года. Плата за землю выросла на 7% против аналогичного периода прошлого года, до 631 миллиона гривен, а экологический налог – на 22%, до 368 миллионов гривен.

За время войны Метинвест преодолел много вызовов. Немало испытаний еще впереди. Наши усилия по перестройке бизнеса к новым условиям и умение превратить проблемы в возможности дали свои результаты – налоговые выплаты растут. Это наш вклад в поддержку экономики Украины и регионов вблизи линии фронта, где работают предприятия компании. Мы направляем значительные ресурсы на помощь армии и мирному населению, продолжаем строить планы на мирное будущее и готовы участвовать в послевоенном возрождении страны,

– говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Также отметим, что Метинвест в I квартале 2024 года почти вдвое увеличил уплату налогов в бюджет Украины – до 4,2 миллиарда гривен. В 2023 году компания уплатила в украинский бюджет 14,6 миллиарда гривен.