Метинвест Ахметова поставил медикам ВСУ сразу 30 скорых за один день

В рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Группа Метинвест передала Медицинским силам ВСУ 30 автомобилей скорой помощи на сумму около 18 миллионов гривен. Компания системно помогает силам обороны Украины. За 15 месяцев войны Метинвест направил в поддержку армии более 2 миллиардов гривен.

На фронте каждая минута может спасти жизнь. Поэтому важно, чтобы военные медики могли максимально безопасно и быстро эвакуировать раненых защитников из зоны боевых действий. Благодаря Метинвесту парк скорых ВСУ пополнился еще 30 автомобилями, которые помогут заботиться о защитниках Украины.

Все автомобили доставлены из Италии, стоимость одного автомобиля составляет 10 – 15 тысяч евро без доставки и ремонтов. Перегон из Европы достаточно сложен: привлечены перевозчики из Польши, далее силами волонтеров скорые доставляются в Украину и проходят ремонт, после чего уже едут в Киев для дальнейшей передачи.

Скорые будут переданы в медицинские подразделения воинских частей, военных госпиталей, выполняющих задачи в районе ведения боевых действий.

"Эти машины необходимы для эвакуации раненых военнослужащих. Своевременная эвакуация позволит вовремя оказать медицинскую помощь и сохранить жизни военнослужащих. Все автомобили будут переданы в медицинские службы воинских частей, военных госпиталей, выполняющих задачи по назначению в районах ведения боевых действий. Хочу выразить благодарность представителям Метинвеста за оказанную помощь в виде этих санитарных автомобилей. Хочу поблагодарить всех, кто понимает важность единства ради нашей победы. Слава Украине!", – отметил представитель Медицинской службы ВСУ.

Военные отмечают: располагать 30 подержанными автомобилями на фронте – гораздо лучше, чем получить 1 – 2 новых.

Это не первая поставка «скорых» от Метинвеста. В прошлом году компания уже передавала машины для гражданских и военных. В частности, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова 20 специализированных машин были отправлены в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Всего за время полномасштабной войны Группа Метинвест передала почти 100 автомобилей скорой помощи.

Как опора для Украины и украинцев, компания за 15 месяцев полномасштабной войны направила 3,7 миллиарда гривен и будет делать все от себя зависящее на пути к победе.

"Эти автомобили мы долго собирали – больше месяца. Ребята их заждались. Перед наступлением важно обеспечить автомобилями скорой помощи военных. Все автомобили из Италии. Мы обратились к украинским медикам, проживающим в Италии. Они помогают нам искать эти автомобили, проверяют их, общаются с госпиталями. Мы пошли по тому пути, что лучше купить 10 – 15 подержанных автомобилей, чем один новый. Новый автомобиль нужно ждать несколько месяцев, а подержанные мы можем взять сразу", – сказал руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.