Метинвест Ахметова построил для ВСУ первый в Украине подземный госпиталь: фото стабпункта

Группа Метинвест в рамках инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" создала для Министерства обороны Украины, в координации с Медицинскими силами "Восток", первый в стране подземный стабилизационный пункт для спасения жизней защитников на передовой.

Стальной госпиталь обеспечивает реанимацию, лечение и содержание пациентов до их выписки или эвакуации в другое стационарное медицинское учреждение. И все это происходит вблизи линии фронта в безопасных для медиков и пациентов условиях.

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Базой для госпиталя стали стальные бункеры-"криївки", которые разработал Метинвест, модернизированные и конструктивно измененные согласно потребностям военных медиков. Укомплектованность госпиталя соответствует уровню полевых госпиталей второго эшелона (Role/Echelon 2) согласно стандартам НАТО. Инвестиции Метинвеста в строительство стального подземного госпиталя и его комплектацию оборудованием составляют более 20 миллионов гривен.

Медицинский госпиталь на глубине многих метров под землей – самый амбициозный и сложный проект, который нам приходилось реализовать с начала полномасштабного вторжения. Но в вопросе спасения жизней украинских защитников важна каждая минута. Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы не упустить это драгоценное время, и чтобы наши врачи имели все необходимое для своевременного и эффективного оказания помощи,

– говорит операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Метинвест создал первый в стране подземный стабилизационный пункт / Фото компании

Метинвест укомплектовал госпиталь кислородными концентраторами, аппаратом ИВЛ, кардиомониторами, дефибрилляторами, операционным оборудованием и освещением, стерилизаторами, системами обогрева пациента, медицинской мебелью и так далее на общую сумму более 7 миллионов гривен.

Этот подземный госпиталь – лучший из имеющихся стабилизационных пунктов. Он позволит оказывать медицинскую помощь более 100 пациентам ежесуточно, спасая сотни жизней наших героев. Надеюсь, что количество таких объектов будет расти,

– отметил и.о. командира Медицинских сил "Восток" Роман Кузев.

Госпиталь спроектирован на базе шести стальных бункеров увеличенного размера и оборудован системами вентиляции, водоснабжения, водоотведения и энергообеспечения. Также он дополнительно оборудован системами РЭБ высокой мощности и альтернативными источниками питания.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам 7,5 миллиарда гривен, из которых 4 миллиарда гривен – на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Компания производит большое количество изделий, которые передают для нужд армии. Кроме бункеров-"криївок", среди них – противоминные тралы, защитные экраны для противодействия FPV-дронам, "ловцы ланцетов", пластины для амуниции и броня для защиты фронтовых автомобилей.