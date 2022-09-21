Метинвест бесплатно отдал бронесталь для изготовления 80 тысяч бронежилетов

Компания Метинфест продолжает держать "Стальной Фронт". Группа Рината Ахметова и Вадима Новинского бесплатно отдала Львовскому Оборонному Кластеру более 500 тонн стальных листов. Из бронестали Метинвест-СМЦ специалисты ЛОК изготовили 80 тысяч бронежилетов, передавшихся украинским защитникам.

Все украинцы объединились в борьбе с русскими оккупантами. В стороне не стоит и крупный бизнес, который все чаще кооперируется, чтобы в коллаборации с коллегами и организациями реализовать невероятные проекты. Так примером эффективного взаимодействия является партнерство Метинвест-СМЦ и Львовского Оборонного Кластера. Совместными силами им удалось создать и передать на фронт 80 тысяч бронежилетов.

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"Метинвест-СМЦ прекрасно разбирается в стали. Поэтому для нас вполне очевидна была наша роль в противостоянии врагам: в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова мы взялись предоставлять металл. Сначала для оборонных сооружений и укреплений, а впоследствии начали поставлять бронесталь производителям защитной амуниции. В настоящее время Львовский Оборонный Кластер бесплатно получил от Метинвест-СМЦ более 500 тонн стальных листов. Этот материал уже защищает наших военных на передовой. Это наш вклад в победу Украины", – отметил генеральный директор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.

Львовский Оборонный Кластер совместно с Метинвест-СМЦ создают бронежилеты / Фото Метинвест

Львовский Оборонный Кластер смог с нуля организовать производство во время войны

Кластер объединяет специалистов оборонных предприятий и волонтеров, а также производственные мощности по всей Украине. Поэтому им удалось фактически с нуля организовать производство бронежилетов во время войны. Всю продукцию Львовский Оборонный Кластер тщательно проверяет на качество, в частности тестирует в своей собственной лаборатории. Только после этого готовые бронежилеты отправляют украинским защитникам.

Нам удалось наладить производство качественных бронежилетов, передаваемых на фронт. Благодаря надежным партнерам, в том числе Метинвест-СМЦ, мы изготовили их 80 тысяч. Наша цель – выйти на цифру 100 тысяч бронежилетов в ближайшее время. Вся амуниция отвечает государственным стандартам и требованиям военных. Материалы протестированы и отстреляны,

– поделился председатель правления Львовского Оборонного Кластера Максим Плехов.

Кроме этого, Львовский Оборонный Кластер создает бронежилеты для медиков, а для ювенальных служб разработал и производит защитные комплекты для эвакуации детей.

"У нас мощная команда специалистов, поэтому при поддержке в том числе крупного бизнеса мы сможем сделать больше для Украины и украинцев", – добавил он.

Как Метинвест помогает Украине и украинцам

Метинвест-СМЦ в рамках милитарной инициативы Стальной фронт Рината Ахметова с первых дней войны начал безвозмездно передавать металл для изготовления противотанковых ежей. Всего из металла Метинвеста было изготовлено 75 тысяч заградительных сооружений по всей Украине.

Также Метинвест-СМЦ продолжает бесплатно предоставлять бронепластины для обеспечения воинских частей, ТРО, коммунальных структур и отдельных бойцов.