Всі українці об'єднались у боротьбі з російськими окупантами. Осторонь не стоїть і великий бізнес, який все частіше кооперується, щоб у колаборації з колегами та організацієями втілити неймовірні проєкти. Так, прикладом ефективної взаємодії є партнерство Метінвест-СМЦ і Львівського Оборонного Кластера. Спільними силами їм вдалось створити та передати на фронт 80 тисяч бронежилетів.

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"Метінвест-СМЦ чудово знається на сталі. Тож для нас цілком очевидною була наша роль у протистоянні ворогам: у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова ми взялися надавати метал. Спочатку для оборонних споруд та укріплень, а згодом почали постачати бронесталь виробникам захисної амуніції. Наразі Львівський Оборонний Кластер безплатно отримав від Метінвест-СМЦ понад 500 тонн сталевих листів. Цей матеріал уже захищає наших військових на передовій. Це наш внесок у перемогу України", – зазначив генеральний директор Метінвест-СМЦ Ігор Тонєв.

Львівський Оборонний Кластер спільно з Метінвест-СМЦ створюють бронежилети / Фото Метінвест

Львівський Оборонний Кластер зміг з нуля організувати виробництво під час війни

Кластер об'єднує спеціалістів оборонних підприємств та волонтерів, а також виробничі потужності у всій Україні. Тому їм вдалось фактично з нуля організувати виробництво бронежилетів під час війни. Всю продукцію Львівський Оборонний Кластер ретельно перевіряє на якість, зокрема, тестує у своїй власній лабораторії. Тільки після цього готові бронежилети відправляють українським захисникам.

Нам вдалося налагодити виробництво якісних бронежилетів, які передаємо на фронт. Завдяки надійним партнерам, зокрема й Метінвест-СМЦ, ми виготовили їх 80 тисяч. Наша мета – вийти на цифру 100 тисяч бронежилетів уже найближчим часом. Уся амуніція відповідає державним стандартам і вимогам військових. Матеріали протестовані й відстріляні,

– поділився голова правління Львівського Оборонного Кластера Максим Плєхов.

Крім цього, Львівський Оборонний Кластер створює бронежилети для медиків, а для ювенальних служб розробив та виготовляє захисні комплекти для евакуації дітей.

"У нас потужна команда фахівців, тому за підтримки в тому числі великого бізнесу ми зможемо зробити більше для України та українців", – додав він.

Як Метінвест допомагає Україні і українцям

Метінвест-СМЦ в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова з перших днів війни почав безоплатно передавати метал для виготовлення протитанкових їжаків. Усього з металу Метінвесту було виготовлено 75 тисяч загороджувальних споруд по всій Україні.

Також Метінвест-СМЦ продовжує безплатно надавати бронепластини для забезпечення військових частин, ТрО, комунальних структур та окремих бійців.