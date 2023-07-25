Метинвест бесплатно поставил в ВСУ уже около 2000 тепловизоров и прицелов

С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины группа Метинвест системно отправляет на фронт грузы с техникой для защитников. Так, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова наши защитники получили около 2000 единиц высокоточной военной оптики – тепловизоров, биноклей и прицелов.

Как отметили представители Группы Метинвест, современная оптика на войне – это "глаза" армии. Благодаря ей военные могут заранее увидеть противника, не подвергая себя прямой опасности. Также оптические приборы позволяют точно целиться по вражеским объектам и молниеносно их уничтожать.

Читайте также Только 5% в составе новой стали может составлять лом вражеской бронетехники, – Гендиректор Метинвеста

Метинвест находит, закупает и бесплатно передает на фронт самую современную на рынке оптику

Недавно в рамках инициативы бойцам, защищающим Донецкий край, доставили современные тепловизионные прицелы с дальностью до 2,5 километра. Техника необходима для более быстрого обнаружения врага, особенно она эффективна в ночное время.

Все эти принадлежности всегда пользуются спросом среди военных. А особенно здесь, возле Авдеевки, где ожесточенные бои идут ежедневно, почти без отдыха. Именно благодаря несокрушимым защитникам Авдеевка – украинский город,

– отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Кроме того, различные подразделения сил обороны получили 100 биноклей и дальномеров для отслеживания объектов и точного определения расстояния до врага, а также 70 приборов ночного видения. В частности, ими укомплектовать пять мобильных групп реагирования и мониторинга Государственной пограничной службы Украины. С такой оптикой водители даже в ночное время смогут перемещаться на автомобиле, не включая освещение. Все получаемые устройства – высокотехнологичные и качественные.

Несмотря на то, что военная оптика достаточно дефицитна на рынке, Метинвест делает все возможное, чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым. Иметь на вооружении современные тепловизоры, приборы ночного видения, бинокли, дальномеры – это большое преимущество наших бойцов в поле боя. С техникой от Стального Фронта они смогут выполнять боевые задания более безопасно для своей жизни и эффективно.

– отметил Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест.

Всего в поддержку украинской армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Метинвест направил 2 миллиарда гривен. Кроме военной оптики, украинское войско получило уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов.