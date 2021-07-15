"Метинвест" делает первые шаги для перехода на "зеленую" металлургию, – гендиректор компании

У Украины большой потенциал по декарбонизации металлургической отрасли, то есть сокращению выбросов CO2, особенно после перехода на новые технологии.

Речь в частности идет о прямом восстановления железа с последующей выплавкой электросталеплавильным методом.

Об этом заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков во время выступления на Международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины"

Он отметил, что украинская металлургия с точки зрения декарбонизации проигрывает европейской.

В Украине 2,3 СО2 на тонну стали, в то время как европейские практики показывают порядка 1,9. У нас есть потенциал даже с имеющимися технологиями. Это и энергосбережение, и использование отходящих газов и тепла, и применение правильного микса топлива и обмена газами. Это то, что уже сегодня существует в мире, и то, что нам необходимо перенять и внедрять на наших заводах и чем активно занимается "Метинвест",

– констатировал Юрий Рыженков.

В "Метинвесте" выбрали нетрадиционный путь обновления мощностей и процесса производства. Речь идет о такой цепочке: сначала подготавливается железо методом прямого восстановления (DRI-окатыши), затем из него можно вырабатывать сталь электросталеплавильным методом (то есть уже речь идет о "зеленой" металлургии).

Рыженков отметил, что именно этот метод выбрал "Метинвест" для активной обработки и уже сделал первые шаги в этом направлении.

"У нас с начала этого года есть полноценный окатыш DRI-класса, который мы начали производить на нашем Центральном ГОКе… По сути мы создали сырье, которое может использоваться для низкоулеродного процесса производства стали", – объяснил Юрий Рыженков.

Компания планирует построить модули по прямому восстановлению железа и перейти к электрометаллургии (а в более отдаленной перспективе – и водородной металлургии).

"В перспективе это можно будет напрямую увязывать с возобновляемыми источниками энергии. Не секрет, что там, где находятся наши предприятия, в том же Мариуполе, очень высокий потенциал ВИЭ. Также в перспективе водородная металлургия, то есть модули прямого восстановления железа смогут быть с легкостью переведены на водород, когда это уже станет для всех доступная технология", – объяснил Юрий Рыженков.