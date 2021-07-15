Мова зокрема йде про пряме відновлення заліза з наступною виплавкою електросталеплавильним методом.

Про це заявив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков під час виступу на Міжнародному форумі "Декарбонізація сталевої індустрії: виклик для України".

Він зазначив, що українська металургія з точки зору декарбонізації програє європейській.

В Україні 2,3 СО2 на тонну сталі, в той час як європейські практики показують близько 1,9. У нас є потенціал навіть із наявними технологіями. Це і енергозбереження, і використання газів, що відходять, і тепла, і застосування правильного міксу палива і обміну газами. Це те, що вже сьогодні існує в світі, і те, що нам необхідно перейняти і впроваджувати на наших заводах і чим активно займається "Метінвест",

– розповів Юрій Риженков.

У "Метінвесті" вибрали нетрадиційний шлях відновлення потужностей і процесу виробництва. Йдеться про такий ланцюжок: спочатку готується залізо методом прямого відновлення (DRI-окатиші), потім із нього можна виробляти сталь електросталеплавильним методом (тобто вже йдеться про "зелену" металургію).

Риженков зазначив, що саме цей метод обрав "Метінвест" для активного опрацювання та вже зробив перші кроки у цьому напрямку.

"У нас із початку цього року є повноцінний окатиш DRI-класу, який ми почали виробляти на нашому Центральному ГЗК. По суті ми створили сировину, яка може використовуватися для низьковуглецевого процесу виробництва сталі", – пояснив Юрій Риженков.

Компанія планує побудувати модулі з прямого відновлення заліза і перейти до електрометалургії (а в більш віддаленій перспективі – і водневої металургії).

"У перспективі це можна буде безпосередньо пов'язувати з поновлюваними джерелами енергії. Не секрет, що там, де знаходяться наші підприємства, в тому ж Маріуполі, дуже високий потенціал ВДЕ. Також у перспективі воднева металургія, тобто модулі прямого відновлення заліза зможуть бути з легкістю переведені на водень, коли це вже стане для всіх доступна технологія", – пояснив Риженков.